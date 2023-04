Monasterio presenta las propuestas de Vox para mejorar la movilidad en la región

Mayores y mejores infraestructuras como completar el cierre de la vía de circunvalación M-50, extender la red de Metro y un 'tren bala' que permita llegar al centro de Madrid en menos tiempos, así como eliminar la Agenda 2030 para, entre otras cosas, "no demonizar el uso del coche, son algunas de las propuestas con las que la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, pretende mejorar la movilidad en la región y acabar con el "atasco permanente" que, a su juicio, sufren los madrileños.

Así lo ha desgranado este martes en San Sebastián de los Reyes, donde ha defendido que los madrileños no pueden "seguir aguantando la falta de infraestructuras" que se traduce en "un atasco permanente todos los días" en vías de acceso a la capital como la A-1, la A-6, la M-40 o la M-50 que, como ha recordado, permanece esta última "sin cerrar" para completar su anillo exterior sobre Madrid.

Para la representante de Vox, lo "primero que hay que hacer" es cerrar la M-50, así como que el Metro "no termine en San Sebastián de los Reyes", donde ha realizado estas declaraciones, porque de lo contrario, "muchísima gente se ve obligada a venir en coche".

Precisamente sobre el vehículo privado, Rocío Monasterio ha apostado por "no demonizar el coche", sobre lo cual ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de limitarse a "prohibir, prohibir y prohibir". "Oiga, los políticos no pueden estar aquí solo para multar y para prohibir, tienen que estar para soñar", ha advertido la candidata autonómica.

Por ello, Monasterio ha defendido una mejora de las infraestructuras para los próximos años, aprovechar el proyecto Madrid Nuevo Norte o desarrollar ese tren rápido "tipo tren bala" para llegar al centro de la capital. "Si nos prohíben entrar en el automóvil privado que nos den una alternativa", ha recalcado la líder de Vox en la Comunidad, que ha abogado por "eliminar toda la Agenda 2030".

Tras recordar que algunas competencias que son del Gobierno central y otras de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha sentenciado que lo que "no puede ser" es que los madrileños paguen "impuestos a destajo" sin tener "de vuelta" infraestructuras que mejoren su día a día y su calidad de vida.

"¿Qué ha mejorado en las infraestructuras de Madrid? Nada. ¿Qué ha mejorado en el Metro de Madrid? Nada. ¿Qué ha mejorado en Cercanías? Nada, ha empeorado", ha sentenciado la líder de Vox, que ha enfatizado la necesidad de "tener un sueño para Madrid" y "pensar dónde" ponerlo "en los próximos años".

A juicio de Monasterio, Madrid tiene "una oportunidad impresionante", al tiempo que ha recordado que "en otros países" y "en otras ciudades" se está planteando "un tren bala" que consiga "que la gente llegue a su trabajo a tiempo", que "las madres y los padres lleguen al colegio a tiempo" y que reduzca "los niveles de ansiedad de la gente que se tira en un atasco horas".

En este sentido, la candidata de Vox ha lamentado la "pérdida de horas de trabajo y de riqueza" que conllevan los problemas de movilidad, que también se traduce, ha advertido, en menos "calidad de vida" y "menos conciliación". "Es responsabilidad de los políticos dedicar los impuestos a las infraestructuras y mejorar la calidad de vida a los madrileños", ha recalcado Rocío Monasterio.

Sobre la Agenda 2030, Monasterio ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tener un plan de sostenibilidad y bajas emisiones que "bloquea los centros de las ciudades".

"Lo que no pueden hacer es bloquearnos todo, prohibirnos todo y no darnos ninguna alternativa y abrasarnos a impuestos todos los días. Ya está bien", ha enfatizado la aspirante a presidir la región, quien ha pedido a Díaz Ayuso que se ponga "de acuerdo con el Gobierno de la Nación" y no someta a los madrileños "a esta tortura todos los días".