Javier Úbeda, candidato del PP en Boadilla, pide a los vecinos propuestas para incorporar a su programa electoral del 28M

El alcalde y candidato del PP a la Alcaldía de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana, ha lanzado una iniciativa para que los vecinos del municipio participen activamente en la elaboración del programa electoral con el que concurrirá a los próximos comicios del 28 de mayo.

Para ello, ha puesto a disposición un formulario (https://bit.ly/3MxlALm) en el que se solicita a los vecinos que indiquen de una a tres propuestas que consideren fundamentales para mejorar Boadilla y que deseen que se incorporen en el programa electoral. Se podrá enviar hasta el próximo 17 de abril.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación ciudadana y recoger las opiniones y necesidades de los vecinos para crear un programa electoral que refleje sus demandas y aspiraciones.

"Es importante que los vecinos se sientan involucrados en la construcción de su municipio y tengan la oportunidad de expresar sus ideas y sugerencias. Ya lo hacen por varias vías normalmente, a través de redes sociales, correo electrónico, reuniones... Es más, creemos estar seguros de todo lo que desean, pero es bueno a veces parar, aprovechando estos momentos de precampaña, y consultar", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que este formulario permite a todos los vecinos trabajar "juntos" por un futuro mejor para la ciudad "y, sobre todo, aprovechar este tiempo para reorganizar prioridades tras el paso de la pandemia, que las trastocó enormemente". "Un ejercicio que no solo exige cierta humildad por nuestra parte, sino implicación de los vecinos y, además, obliga a priorizar las demandas de todo aquel que desee participar", ha añadido.

Los resultados, según ha explicado el candidato popular, "serán tenidos en cuenta" en la elaboración del programa electoral para las próximas elecciones municipales, aunque no todo se pueda incluir". "Algunas veces hay cosas que no se pueden prometer si no es competencia propia del Ayuntamiento, si no se tienen recursos económicos actualmente para llevarlo a cabo, si choca con la voluntad mayoritaria de los vecinos o hay otras prioridades urgentes. No obstante, como digo, todas serán estudiadas con detenimiento", ha zanjado.