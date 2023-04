Martínez-Almeida receta a la izquierda "interiorizar" que Madrid es una ciudad "maravillosa" si quieren un buen resultado el 28M

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a las formaciones de izquierda "interiorizar" que Madrid es una ciudad "maravillosa" si quieren obtener buenos resultados en los comicios municipales del próximo 28 de mayo.

"Hasta que la izquierda no interiorice que es una ciudad maravillosa, que no digo que no haya problemas, que es una ciudad maravillosa y que los madrileños somos más maravillosos aún, van a seguir teniendo un problema muy grave desde el punto de vista electoral en la ciudad de Madrid", ha lanzado ante los periodistas desde el mercado de Barceló de la capital.

De este modo ha respondido a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ayer aseguraba que si Roberto Sotomayor consiguiera la Alcaldía el 28 de mayo, Madrid "dejará de ser ese nido de corrupción en el que la ha convertido el PP" porque en este momento ha quedado convertida, por culpa del PP, en una ciudad "pensada para ejecutivos, para ricos y para Erasmus".

Para Almeida, Belarra "sigue esa estela que practica toda la izquierda, y es que siguen pensando que insultando a madrileños y a quien vive aquí va a sacar un buen resultado electoral". "Piensan en una ciudad que no existe, porque Madrid es libre, abierta, acogedora... ellos piensan que es un reducto machista, clasista, homófobo, racista... cuando es todo lo contrario", ha abundado.

Así, cree que las palabras de la también ministra "acreditan una desconexión de la izquierda con Madrid brutal, y la izquierda sigue pensando que la mejor idea para convencer a los madrileños es descalificar esta ciudad, despreciar a los madrileños".

"Ione Belarra debería saber que los miles y miles de votantes que apoyan al PP no son ricos o estudiantes Eramus, sino que el grueso de votantes que apoyan al PP son todos aquellos madrileños que se levantan, cogen vacaciones", ha finalizado.