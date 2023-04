Más Madrid acusa a Martínez-Almeida de "colapsar bicimad en 15 días"

El exgerente de la EMT en el gobierno de Manuela Carmena y último fichaje de la lista de Más Madrid a la Alcaldía, Álvaro Fernández Heredia, ha acusado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, de "colapsar Bicimad en quince días", considera el anunciado plan de choque "echar más leña al fuego" y defiende "planificación y arreglar el sistema", especialmente los problemas de transición tecnológica, dejando de lado "las fotos electorales".

Lo ha expuesto desde Vallecas, donde junto con la candidata, Rita Maestre, ha presentado la propuesta para los barrios de Nueva Numancia y San Diego. "Es triste que Madrid tenga que destacar en movilidad a nivel mundial por hacer las cosas más mal de lo que nadie lo ha hecho nunca", ha lamentado Fernández Heredia.

Cree que "evidentemente no estaban preparados" y que "no se ha planificado el cambio de sistema, cuando es una cosa que en otras ciudades se ha hecho y se ha hecho con normalidad y sin ningún problema". "Es la expresión de la inutilidad a la hora de saber cómo gestionar un buen sistema. Lo que ahora necesita bicimad precisamente es hacer lo que no se ha hecho, que es planificar bien el cambio de estaciones", ha indicado el experto en movilidad.

También ha remarcado que Almeida "echa la culpa a los usuarios" cuando estos saben que no es así y se están dando de baja porque "no es un problema de que se dejen las bicis mal, es que no las pueden coger". Y esto deriva en un anuncio plan de choque que es "tirar más leña al fuego".

Fernández Heredia reclama para bicimad "una actuación planificada, arreglar las cosas que no se han hecho bien en el sistema, sobre todo los problemas de la transición tecnológica, y empezar a planificar las estaciones pero no para hacerse fotos en la campaña electoral sino para que haya una cobertura que permita volver a utilizar el sistema con garantías y con fiabilidad".

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha calificado de "honor" la incorporación de Fernández Heredia a su lista. De él ha destacado su amplia experiencia profesional, tanto como gerente de la EMT como de su homóloga en Valladolid, unido a que fue el artífice, junto a Inés Sabanés, de "reflotar bicimad tras el hundimiento" que se encontraron en 2015, cuando llegaron al gobierno con Manuela Carmena.

"Lo amplió, o llevó a los barrios de Madrid, lo convirtió en un sistema de transporte público que usaban miles de personas cada día y que desgraciadamente, como hemos visto en las últimas semanas, ha sido hundido de nuevo por el Partido Popular, de nuevo por el señor Almeida", ha lanzado Maestre.