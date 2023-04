Aruca Gómez: "Que no haya mayorías absolutas es lo mejor que nos puede pasar"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Araceli Gómez, defiende un multipartidismo en política que permite al ciudadano tener más opciones entre las que elegir, recalcando que el hecho de que no haya mayorías absolutas "es lo mejor que nos puede pasar", pero, al tiempo, ha advertido ante proyectos como Sumar, impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que manan de ideologías trasnochadas como el comunismo.

En una entrevista , Aruca Gómez ha expresado su respeto ante la opción lanzada por Díaz pero ha recordado que, "si alguien defiende el comunismo", le tendrá que explicar a la sociedad que "todo su trabajo lo que va a ir es a un bien común que luego repartirán los mismos de siempre". "Lo puede vestir en Sumar, Restar o Multiplicar, pero al final son proyectos que vienen de determinadas ideologías, por cierto trasnochadas", y que no resuelven los problemas.

En este sentido, ha defendido el papel de Cs como formación de centro para tejer alianzas y configurar mayorías. "Me niego a que, en el eje analógico que ya teníamos hecho por el bipartidismo, sea todavía el populismo más atávico el que encima impregne todas las políticas", ha indicado.

Gómez defiende que "desde el centro es desde donde se tienen que tejer las mayorías y no desde los extremos" y ha apuntado que "hasta ahora tanto Podemos como Vox lo único que han hecho es plasmar la inutilidad de la política, la más absoluta". "Una, por no ser capaz ni de aprobar un presupuesto, ni siquiera con sus planteamientos, ni siquiera para aportar nada. Y los otros, constantemente hablando de cuestiones que incluso parecen hasta frívolas, que tienen que ver con la vida de la gente, simplemente para llamar la atención dentro de un pacto. Yo entiendo que es muy difícil y a nosotros no nos van a contar lo difícil que es saber diferenciar dos partidos dentro de un pacto. Pero hay que acostumbrarse", ha explicado.

ALIANZAS VS LIQUIDAR AL CONTRARIO

Así, se ha defendido como más partidaria de políticas basadas en alianzas que de las que tratan de liquidar al contrario --si no, vamos a seguir encadenando crisis tras crisis sin solución de continuidad, ha indicado-- y, en este sentido, ha incidido en la necesidad de exigir a partidos y representantes políticos "que lleguen a alianzas".

La candidata 'naranja' también ha advertido que la presencia de menos opciones en el espectro político conlleva menos fiscalización de los partidos y, por tanto, menor transparencia y más corrupción.

"Es absurdo querer menos opciones. Yo entiendo que al final el eje analógico de lo que ha intentado convencer a la sociedad durante estos años, y el PSOE sigue insistiendo, es que cuanto menos partidos haya y más mayorías absolutas, hay menos ruido y es más cómodo. Eso lo que ocurre es que hay menos opciones, hay menos transparencia, hay menos gente investigando contratos, hay menos gente controlando y por lo tanto hay más corrupción", ha defendido.

En este sentido, ha instado a ser "mucho más exigentes" con la opción que se apoya en las urnas con el voto. "Lo cómodo y la ley del mínimo esfuerzo es votar a lo mismo de siempre, sí, pero tendremos lo mismo de siempre. Y eso, ¿a quién le gusta?", ha zanjado.