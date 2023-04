CSIT denuncia el desinterés de la Comunidad y el INSS para desburocratizar las consultas de los médicos de familia

CSIT Unión Profesional, a través de su sindicato federado, SIME (Asociación de Médicos y Facultativos de Madrid), ha criticado este miércoles la falta de interés tanto de la Comunidad de Madrid como del Instituto Nacional de la Seguridad Social para desburocratizar las consultas de los médicos de familia en Atención Primaria.

En un comunicado ha denunciado que ninguna de ellas está cumpliendo las modificaciones previstas en el RD 1060/2022, destinadas a simplificar los trámites relacionados con las bajas médicas por enfermedad (IT).

Además, ha recordado que la Comunidad de Madrid "sigue obligando exclusivamente" a los Médicos de Atención Primaria la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por enfermedad de todos los pacientes que lo necesiten, aunque sean atendidos y seguidos por los Médicos de Atención Hospitalaria, "vulnerando la normativa de gestión de la IT y manteniendo de forma injustificada esta carga burocrática".

El pasado día 1 de abril entró en vigor la norma sobre la gestión de las IT, tras la publicación del Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, sobre gestión de bajas laborales, y como novedad, contempla que el facultativo solo entregue la copia del parte médico de baja, confirmación o alta al trabajador, y no sea necesario que éste remita una copia de los mismos a la empresa.

Esta comunicación se hará por el Servicio Público de salud, la mutua o la empresa al INSS, por vía telemática y de manera urgente. La Seguridad Social, por su lado, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo, relativos a los partes médicos, a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en el plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica.

Según subrayan desde el sindicato, desde el Gobierno madrileño han indicado que la modificación no se puede poner en marcha, pues el INSS no tiene habilitada la posibilidad de intercomunicación entre el propio organismo y las empresas.

Por otra parte, han asegurado, la Gerencia todavía no ha adaptado la herramienta informática que posibilita la gestión de la IT por parte de los facultativos del Servicio Madrileño de Salud (IT-Web), a los cambios normativos que establece el RD 1060/2022. De este modo, los Médicos de Familia del Sermas "han de seguir imprimiendo la documentación para las empresas y registrar datos en el programa que son necesarios para gestionar adecuadamente la IT".

Asimismo, la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que están haciendo otras CCAA, "no aprovecha la modificación para incorporar la gestión de la IT a los diferentes servicios asistenciales de Atención Hospitalaria y Urgencias". "Se trata de una muestra más de la falta de voluntad de la Administración para disminuir la actividad burocrática en AP", ha lamentado.

En este marco, CSIT Unión Profesional, que ha presentado recurso contra esta resolución de la Comunidad de Madrid, ha exigido a ambas administraciones que permitan realizar, "con la máxima celeridad posible, la gestión de la IT, de acuerdo a la normativa actual vigente".