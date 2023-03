El concejal Joaquín Patilla será el candidato de Cs a la Alcaldía de Alcorcón

El concejal Joaquín Patilla Ramos, miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos, será el candidato 'naranja' a la Alcaldía de Alcorcón tras la renuncia de la actual portavoz municipal, Diana Fuertes.

"He podido conocer toda acción de Gobierno que paraliza el progreso de nuestra ciudad. Ahora tengo, tenemos, la opción de cambiarlo, de mejorar, de mirar hacia un futuro sin vendas en los ojos de quienes no quieren ver que hay cosas que no funcionan en Alcorcón", ha trasladado el candidato.

Padilla, que es licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y posee un máster en Comercio Internacional y un segundo en Alta Dirección, plantea un proyecto "que se sostiene en tres pilares fundamentales: futuro, justicia social y seguridad".

Para el candidato de Cs, quien "no dudó" en dar un paso al frente cuando se le presentó la oportunidad de encabezar la lista, su principal preocupación son "las familias y jóvenes de Alcorcón porque son el sustento principal del progreso y desarrollo de un municipio".