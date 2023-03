Enrique de Alba: “Los padres deben ser conscientes de que son el referente de vida de sus hijos”

Recientemente el colegio Fuenllana, de Alcorcón, recibió el galardón a la “Excelencia en bienestar Emocional y Psicología 2023” por un proyecto pionero, el Centro de Apoyo a la Familia, en el que un gabinete de psicólogos y psiquiatras atiende a los alumnos y familias que no necesiten. Hemos entrevistado a Enrique de Alba, coordinador del proyecto y asesor familiar.

Varios estudios nacionales e internacionales han alertado sobre el aumento de patologías psicológicas en adolescentes tras la pandemia. ¿Se nota diferencia en los colegios respecto a años anteriores?

Sí que se nota. La pandemia, el confinamiento, obligó a un cambio de costumbres en las relaciones sociales haciendo que las redes sociales fueran el modo habitual de comunicación entre los jóvenes y adolescentes. Esto ha generado unos hábitos que son difíciles de suplir. Las redes sociales transmiten una falsa sensación de anonimato en lo que se dice y en cómo se dice. Después la realidad es otra y esa evidencia en muchos casos no se gestiona bien y es causa de conflictos.

Las mascarillas también fueron causa de conflictos personales. Muchas personas, sobre todo niñas adolescentes, se sentían vulnerables al volver a mostrar su rostro, y les ha costado mucho tiempo volver a la normalidad.

¿Cómo fue el proceso en Fuenllana para crear un proyecto tan pionero como el Centro de Apoyo a la Familia?

A mí, como coordinador del CAF, me lo dieron hecho. En Fuenllana crearon el Centro de Apoyo a la Familia (CAF) al ver la necesidad real de ayuda en la solución a diversos conflictos internos personales que presentaban no pocas personas, buscaron los recursos necesarios y me pidieron que lo coordinara.

Se firmó un convenio de colaboración entre la Consulta del Dr. Carlos Chiclana, psiquiatra de reconocido prestigio, y Fuenllana para que su equipo de profesionales atendiera en el mismo Colegio las tareas clínicas de este Centro, y buscó patrocinio con la Fundación FUNCIVA que permite a toda la comunidad educativa de Fuenllana, independientemente de su capacidad económica, beneficiarse de lo que ofrece este CAF.

¿Qué tipo de profesionales trabajan en el Centro de Apoyo a la Familia y cómo se atiende al alumnado?

Psiquiatras y psicólogos especializados en las diferentes áreas de la Consulta del Dr. Chiclana, y yo como asesor familiar y coordinador del CAF para personas mayores de edad que lo soliciten.

Las tutoras y profesorado en general, detectan quién puede necesitar ayuda, hablan en la tutoría con los padres del alumnado menor de edad, y les proponen que acudan al CAF para buscar juntos la mejor solución si se confirma el problema.

Los padres mantienen si lo desean una entrevista con el coordinador y se decide si acude a terapia, o basta con la intervención más específica del Departamento de orientación.



Ha mencionado que también atiende a padres. ¿Por qué motivo decidieron ampliar el proyecto a las familias?

No fue una decisión añadida. Los padres son la esencia del proyecto educativo de Fuenllana. No podían estar fuera de este proyecto, al igual que todo el profesorado y profesionales que trabajan en el Colegio en cualquier departamento. Si padres y profesores trabajan de la mano para la educación de los hijos, el éxito está asegurado. Fuenllana es un Colegio de y para las familias.

Cuando los padres están bien entre ellos, es mucho más fácil que no surjan problemas en los hijos -la estabilidad de padres, es estabilidad de todos- y el trabajo conjunto de padres-Colegio es enormemente más eficaz. Si los padres necesitan ayuda personal por cualquier circunstancia, el CAF puede ayudarles a encontrar la solución a sus problemas y ayudarles en su felicidad y la de sus hijos.

¿Cómo se protege la privacidad de las personas que se atiende en el Centro de Apoyo a la Familia?

La confidencialidad es absoluta. Desde el mismo instante en que una persona entra en mi despacho para exponer su problema, todo lo que ahí se diga goza de sigilo profesional. Lo que se habla en el despacho, ahí queda. Nadie, salvo permiso expreso de la persona o personas que acuden a pedir ayuda, se puede enterar de lo que se ha hablado. Ni siquiera la tutora que haya podido aconsejar que acudan al CAF puede ser informada de si han acudido a una entrevista. Repito, salvo permiso expreso de quien acude porque entienda que es necesaria esa comunicación con personas determinadas.

Además, una vez que se decide la intervención clínica por parte de los profesionales adecuados, yo, como coordinador del CAF, no vuelvo a tener conocimiento alguno -hasta el alta clínica o baja voluntaria-, de la evolución del problema por el que son atendidos. La confidencialidad es total y absoluta.

¿Qué resultados se han obtenido y cómo han valorado la experiencia los usuarios del Centro?

Eso entra dentro del sigilo profesional, lo siento. Ni el número de personas atendidas ni problemáticas, puede ser público.

Sí puedo decir que creo sinceramente que el CAF está siendo muy positivo y que ha sido acogido con agradecimiento por los padres y el alumnado.

Recientemente el colegio Fuenllana ha sido galardonado como centro pionero en el cuidado de la salud mental. ¿Cómo se obtienen los recursos económicos para afrontar este proyecto?

Como expliqué anteriormente, la ayuda de la Fundación FUNCIVA, es determinante. Las personas que acuden a los especialistas pagan un porcentaje del coste real, y la Fundación se hace cargo del resto. Así pueden optar a un servicio excelente todos sin excepción.

Recientemente la directora del Colegio ha mencionado en una entrevista que en Fuenllana estáis trabajando en la prevención de patologías y desórdenes psíquicos. ¿Cómo se está formando el profesorado?

El equipo del Dr. Chiclana, y él mismo, han impartido al profesorado talleres y ponencias concretas sobre equilibrio y regulación emocional, gestión de esas emociones, control del estrés ante los exámenes y otros temas que todos necesitamos saber o refrescar para ser más eficaces.

Además es constante en Fuenllana un plan de formación del carácter y actualización del profesorado en todas las áreas.

Fuenllana cuenta con un Departamento de Orientación que trabaja todo el curso intensamente para detectar cualquier problema de aprendizaje que, atendido en sus inicios evitan en gran medida problemas de autoestima y conocimiento personal futuros que pueden terminar en patologías más serias. Es un trabajo en equipo, realmente eficaz, y que va a más.

El sector educativo suele carecer de tiempo porque imparten muchas horas de clase y tienen tareas burocráticas. ¿De qué manera pueden estar pendientes también de la salud mental del alumnado?

Cualquier profesor que se precie y ame su trabajo, nota en su alumnado cualquier cambio de actitud, carácter, ilusión… y no se pone de perfil ante ello. Si a eso se le suma el trato personalizado que tienen todos, con una comunicación muy fluida y confiada, buscar el motivo de eso que nos llama la atención, se hace prioridad.

Es verdad que la falta de tiempo es una dificultad, pero soy testigo de excepción, también por experiencia personal, de que esos tiempos se sacan de donde haga falta ante una necesidad que afecta a tus alumnos. Y, como ha pasado toda la vida, lo que no da tiempo a hacer en el Colegio, se hace en casa. Esto es una realidad en el mundo de la educación.

Algunos colegios, especialmente en la etapa Infantil y Primaria, educan en la gestión emocional de los alumnos. ¿En qué consiste está educación y cómo se trabaja en el colegio Fuenllana?

Con un buen programa de educación del carácter, trato personal a alumnos y sus padres, y mucho estudio sobre educación y su equilibrio.

El objetivo es ayudar a los padres a desarrollar en sus hijos un conocimiento de sus fortalezas que les permitan superar sus debilidades. Y esto es posible cuando los adultos viven como quieren que lo hagan sus hijos, sus alumnos. No se educa hablando sino viviendo nosotros como queremos que ellos aprendan a vivir. Si se finge, no funciona.

Por su experiencia, ¿de qué manera pueden los padres prevenir y fortalecer la salud mental de sus hijos? ¿Cuáles son los obstáculos más habituales hoy en día?

Fortaleciendo su propia convivencia, protegiéndola, hablando mucho entre ellos, solucionando y superando las pequeñas dificultades antes de que se hagan cargas en nuestra vida, huyendo de la rutina tóxica en la convivencia. En definitiva siendo conscientes de que son el referente de vida de sus hijos y actúen en consecuencia.

Actualmente, en mi opinión, el obstáculo más serio es el relativismo generalizado que impera en nuestra cultura actual. No vale todo, ni nada es indiferente. En edades tempranas, y no tan tempranas, saber quererse a sí mismo tal y como soy, conocer mis fortalezas y mis debilidades y una buena gestión de impulsos, emociones y sentimientos, contando con las referencias de vida de los padres, es el camino seguro que nos conduce a ser felices en la vida. Es lo que todos los padres queremos para nuestros hijos: su felicidad.