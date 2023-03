Época de alergias: estos son los síntomas y así puedes disminuir sus efectos

La primavera ya ha llegado y con ella vienen una gran cantidad de alergias estacionales para algunas personas. Aunque generalmente no son graves, sí causan muchas molestias a quienes las padecen. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), alrededor de 8 millones de personas en nuestro país sufren alergias al polen. De estos, siete millones son alérgicos a gramíneas, seguidos por alergias al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria. En Madrid, el porcentaje de alérgicos al polen de plátano de sombra supera el 40%, según datos de la SEAIC.

En general, la SEAIC prevé que los madrileños alérgicos al polen tendrán una primavera de intensidad moderada, con una concentración de 4.000 granos/m3 de gramíneas.

La alergia al polen puede causar uno de los problemas más incómodos: la conjuntivitis alérgica. Esta inflamación se produce en la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados, y puede venir acompañada de rinitis o dermatitis. Los síntomas incluyen enrojecimiento, escozor, picazón, hipersensibilidad a la luz, hinchazón de párpados, dolor al parpadear y sensación de arenilla. Para sobrellevarlos, el Dr. Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Clínica Baviera, recomienda usar gafas de sol, mantener las ventanas cerradas, evitar el contacto directo con el alérgeno, mantener una correcta hidratación y aplicar compresas frías sobre los párpados.

Es importante no automedicarse en caso de alergias y combatirlas con la ayuda de fármacos y colirios recetados por un especialista, como antiinflamatorios no esteroideos, corticoides tópicos y antihistamínicos. Además, es fundamental evitar tocarse los ojos y mantener una correcta limpieza de manos para prevenir infecciones. En cuanto a la práctica deportiva al aire libre, es necesario adaptar el esfuerzo según el nivel de alergia y evitar pasar por zonas con alta polinización. Si los síntomas provocan un gran malestar, es recomendable acudir al oftalmólogo para establecer un tratamiento adecuado y no automedicarse. En caso de pérdida brusca de visión, inflamación o dolor ocular, es importante acudir de inmediato al médico especialista en oftalmología.