La bailarina Luz Arcas representa en los Teatros del Canal el 15 y el 16 de abril a la mujer como "bestia de carga" en 'Mariana'

La bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas llegará a los Teatros del Canal el 15 y el 16 de abril con su última obra, 'Mariana', una coproducción con la Bienal de Flamenco de Sevilla en la que representa a la mujer como "bestia de carga" en los Teatros del Canal de Madrid y MA scène nationale-Pays de Montbéliard.

Luz Arcas es "la cabra que acompaña al gitano errante, la del show, la que baila y le da de comer. Es la mula con la que el campesino trilla, la burra de carga del azacán, la borriquilla que transporta al dios. El animal hembra es el cuerpo del trabajo, da igual la era que atraviese". El cante de Bonela Hijo, la guitarra de Bonela Chico, las palmas y zapateados de Lola Dolores, la corneta de Abraham Romero y la percusión de Carlos González alientan y animan la fuerza productiva y el cuerpo de Arcas recrea de forma libre la potencia del animal, señalan Teatros del Canal en un comunicado.

'Mariana' es un paso más en la investigación del folclore, uno de los ejes que vertebran el trabajo coreográfico de Arcas, con una obra en la que la danza contemporánea y el flamenco se atraviesan.

Tras su paso por los Teatros del Canal, el festival Dansa València y las ciudades de Málaga y Marbella, la coreógrafa dirigirá 'Psicosis 4.48', a partir de la obra de Sarah Kane, que podrá verse del 7 de junio al 2 de julio en el Teatro Español, que coproduce la pieza.

Sus últimos proyectos son la trilogía 'Bekristen/Cristianos, Toná', coproducida por el Festival de Otoño de Madrid y estrenada en Teatro de la Abadía en 2020, y Trilla, un dúo con la compositora Le Parody. Luz explora espacios no teatrales, como en Chacona, Embodying what was hidden, La errancia, Habitación con mi alma fuera, o Y qué más da, todo es gracia.

Su repertorio ha girado por diferentes países, acompañado de proyectos docentes en Europa, África, América y Asia. Es autora del libro 'Pensé que bailar me salvaría', publicado en octubre de 2022 en la editorial Continta me tienes.

Luz Arcas es Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en Premios Lorca, finalista a Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios Max en 2017 y 2022, y Premio Injuve y Málaga Crea 2009.