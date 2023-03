Carabante reitera que "no hay tacha, nada ilegal" en el contrato para soterrar la A-5

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reiterado este martes que "no hay tacha, nada ilegal" en el contrato para soterrar la A-5, en cuya adjudicación de abstuvo al trabajar su hermano como delineante en Subterra, una de las empresas que se presentó a la adjudicación.

"Me abstuve cuando supe que mi hermano trabaja en una de las empresas que propusieron como adjudicataria. En el expediente no hay nada ilegal ni irregular, no hay tacha. No formé parte del procedimiento y se encuadra a pleno derecho. Si no hay nada ilegal, irregular, y no han denunciado nada, este es el prólogo de la campaña electoral, que han comenzado con este caso, pero nosotros vamos a escribir el epílogo, y tendremos más votos que en el 2019", ha trasladado desde el atril del Pleno de Cibeles.

Ha comparecido a petición de la concejala de Más Madrid Esther Gómez después de que la Fiscalía contra la Corrupción abriera diligencias de investigación, que no supone imputación alguna, por la adjudicación del contrato para la redacción del soterramiento del Paseo de Extremadura-A5 en virtud de la denuncia presentada por el Grupo Mixto por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita en relación a la adjudicación de dicho contrato.

"La única actuación reprochable es el uso torticero de la Justicia con una denuncia falsa ante Fiscalía", ha reprochado a la concejala del Mixto Marta Higueras. "Me piden comparecer sobre un asunto del que no tengo competencias ni conocimiento", ha señalado.

El secretario general técnico del área, José Vicent, dio explicaciones en comisión afirmando que Carabante "se abstuvo en el momento en el que sabe que Subterra (la empresa en la que trabaja su hermano como delineante) es adjudicataria" del contrato de la A-5.

"Lo normal es que el delegado no sepa qué empresas se han presentado a los cientos de contratos en licitación. No se pudo abstener antes y, de hacerlo, hubiera sido sospechoso", defendió el secretario general técnico, quien subrayó que el expediente se hizo "con luz y taquígrafo".

Vicent ha explicado que fue el propio delegado el que le llamó para decirle "que se había dado cuenta de que en Subterra trabaja su hermano" como delineante. El secretario general técnico entendió que no había problema por el cargo que desempeña en la empresa pero, "por prudencia", lo "procedente sería que se abstuviera".

Además lo puso en conocimiento de la secretaría general de Alcaldía mediante una carta de abstención, recibida por Martínez-Almeida, que decreta la abstención de Carabante y su sustitución en el proceso administrativo por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. El siguiente paso fue el decreto de anulación del primer decreto, firmado por Carabante.