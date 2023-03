Los usuarios de bicimad podrán ser multados si dejan las bicicletas en zonas no habilitadas tras el aumento de abandonos

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido un correo electrónico dirigido a los usuarios de Bicimad, recordándoles que deben dejar las bicicletas en zonas habilitadas para ello, tras el aumento de ejemplares abandonados, y que de lo contrario podrán ser multados.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han explicado este viernes desde una de las Cuatro Torres que "ha habido una cierta confusión en relación con las bicicletas que no precisan de anclaje", y que, aunque no tengan anclaje, deben dejarse en zonas habilitadas, no en parques o zonas verdes.

El correo electrónico enviado a los usuarios indica la forma correcta de dejar una bicicleta sin anclaje y advierte que, de persistir en un mal estacionamiento, serán sancionados cobrando el uso del servicio.

El delegado de Movilidad en la capital ha precisado que el servicio es gratuito en espacios de media hora, pero es necesario aparcar en las propias bases y cerrar el servicio para evitar que las bicis aparezcan dispersas por las calles o parques y no estén disponibles para el resto de los usuarios.