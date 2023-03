Mikael Fock se inspira en el cuento 'La sombra' de Hans Christian Andersen en su nueva obra en Teatros del Canal hasta el 23 de abril

El estreno nacional de 'SH4DOW - who is master who is Shadow?', primer espectáculo protagonizado por una criatura de inteligencia artificial.

Abre este viernes Canal Connect, una obra en la que el director danés Mikael Fock se inspira en el cuento 'La sombra' de Hans Christian Andersen para crear un espectáculo sobre el encuentro de una persona con su yo virtual.

Así, organiza en Teatros del Canal un viaje al corazón de la fusión entre ciencia, tecnología y arte en el marco de este Ciclo, que ha programado hasta el 23 de abril cinco espectáculos internacionales y 23 obras de la exposición Máquina Orgánica en Teatros del Canal. Esta incursión en la vanguardia escénica aportará además una dimensión teórica con cuatro mesas redondas y un taller, ha informado Teatros del Canal en un comunicado.

En sus tres años de existencia, Canal Connect, según explica la directora de Teatros del Canal, Blanca Li, "ha ido creciendo en audiencias y ha generado un interés notable no solo para la ciudadanía, sino también para los creadores y estudiosos nacionales e internacionales, cada vez más pendientes de esta fecha y de las propuestas que acoge".

La "arriesgadísima improvisación con Inteligencia Artificial en 3D a cargo del danés Mikael Fock", en palabras de Li, se estrenará en la Sala Negra y constituye la primera producción de artes escénicas protagonizada por una creación de inteligencia artificial (IA).

Fock, que desarrolla sus proyectos en el campo las artes y la tecnología, presenta su espectáculo en 4D Box, un escenario de teatro capaz de crear ilusiones de realidad mixta de objetos virtuales en 3D que interactúan con artistas en vivo. En este espacio, el personaje de la IA se representa como una red neuronal que cambia de forma y gradualmente toma el control del universo.

En 'SH4D0W', cuyo título juega con la palabra shadow, o sombra, Mikael Fock asocia la relación entre humanos y máquinas con la del sabio y su sombra en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen.

El tema principal es el encuentro de la persona con su sombra, su yo virtual, que se representan en las inteligencias artificiales que se alimentan de datos. La obra plantea un viaje al corazón de una creación de inteligencia artificial, en la que se produce un intercambio no reconocido de emociones y datos entre humanos y máquinas. La representación es una experiencia 3D inmersiva liderada en directo por la criatura de IA, que crea un universo 3D de sonido, iluminación y representación visual.

MÚSICA ELECTRÓNICA Y UNIVERSO VISUAL

También hoy, pero en la Sala Verde, el dúo Nonotak, un proyecto colaborativo de la ilustradora francesa Noemi Schipfer y el arquitecto y músico japonés Takami Nakamoto estrena en la Comunidad de Madrid, la música electrónica y el universo visual de Shiro.

La obra se inspira en la arquitectura minimalista y el arte óptico. En él, Schipfer y Nakamoto confunden lo virtual y lo real, creando un universo de sonido interactivo y ligera metamorfosis que envuelve a los artistas y al público, generando una experiencia sensorial y visual única.

Además, este jueves se inauguró la exposición 'Máquina Orgánica', que ocupa hasta el 23 de abril diversos espacios de Teatros del Canal. La componen una veintena de obras de artistas nacionales e internacionales y según su comisario, Charles Carcopino, "es una invitación a viajar al corazón de la tecnología y a las fronteras de lo vivo".

El resto de espectáculos de Canal Connect se exhibirán a partir del 29 de marzo. Ese mismo día y el 30, el director teatral francés Cyril Teste al frente de su compañía Collectif MxM combina el cine y el teatro en su adaptación de 'La moutte (La gaviota)', la obra más autobiográfica de Anton Chejov.

El 30 y el 31 se estrena 'Trust me tomorrow', de la compañía noruega Verdebsteatret. Jugando tanto con la ausencia total de luz como con el exceso, esta obra sume al espectador en la ceguera más absoluta y lo conduce a una experiencia sensorial que ocurre en el espacio intermedio entre el ahora y lo que recuerda la memoria.

Las representaciones escénicas de Canal Connect concluyen con un espectáculo familiar de danza, 'Cloud', que presenta en la Sala Verde el 1 y 2 de abril la Compagnie Sam-Hester, fundada por la coreógrafa franco-suiza Perrine Valli en 2015. La pieza, en la que se ensamblan el circo, la danza y el texto, es un ballet poético que cuestiona el impacto de la tecnología en diferentes generaciones de personas.

MESAS REDONDAS

Asimismo, Canal Connect ofrece en Teatros del Canal una serie de mesas redondas con expertos de diferentes ámbitos artísticos, científicos y tecnológicos, coordinadas por Sara Antequera. La conversación girará en torno a cuestiones éticas, a la confluencia de lo humano y la máquina, la comunicación interespecies, etc. En esta edición se cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, afiliada a la Fondation de France.

En la primera mesa (este viernes), denominada 'Del fluir y lo (in)orgánico' en los espacios hibridados, Yosra Mojtajedi, Gregory Lasserre, y María Castellanos, artistas invitados a la exposición 'Máquina Orgánica' ahondarán en la hibridación entre la tecnología y la naturaleza, la creación de nuevos lenguajes narrativos, y proponiendo la expansión de los sentidos a través de la interacción con sus piezas artísticas. La mesa la modera Pau Alsina, director del programa transversal de Arte, Ciencia y Tecnología de la UOC, y de la revista ARTNODES.

En la segunda mesa (este sábado), 'La percepción extendida: El hackeo de los sistemas', participarán Mónica Rikic, artista electrónica; Enrique Radigales, artista, comisario e investigador; y Ana Tajadura, profesora titular en Ciencia de la Computación e IA (UC3M), e investigadora, moderados por Ricardo Iglesias, artista multimedia y filósofo (UCM).