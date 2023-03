La ministra de Transportes pide "comprensión" por las incidencias en el Cercanías

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reivindicado este jueves el Plan de Cercanías para Madrid, que cuenta con 6.500 millones de los que 4.000 están movilizados, y ha pedido "comprensión" a los usuarios por las incidencias que puedan surgir durante las obras mientras se busca el "mínimo impacto imprescindibles" en una red "compleja".

Así lo ah defendido en la presentación del proyecto ganador para la renovación de la estación de Chamartín-Clara Campoamor ('Chamartín Ecosistema Abierto'). Precisamente en esta estación ya están en marcha trabajos para ampliar su vestíbulo y desde febrero hay cortes en varias líneas de Cercanías por la obra.

Aún así, ha destacado que la puntualidad de Cercanías --que concibe como impuntualidad un retraso de más de tres minutos-- se sitúa en un 95%. También ha remarcado los 400.000 abonos gratuitos para Cercanías y Media Distancia emitidos en la Comunidad de Madrid.

"400.000 ciudadanos han elegido el tren. Para ellos y cada vez para más personas se suban al tren de proximidad es el Plan de Cercanías de Madrid", ha proseguido la ministra.

En el mismo se han "priorizado e impulsado" proyectos e inversiones en valor de 6.500 millones de euros que "no solo están sobre el papel sino en marcha". Ha añadido que no hay "ninguna actuación" del mismo que no se esté, como mínimo, proyectando o planificando.

Al respecto, las ha cifrado en 120 actuaciones por toda la Comunidad de Madrid "además de 50 ya finalizadas o en marcha", que se traducen en 4.000 millones movilizados que contemplan actuaciones en corto plazo y otras de cara a la "transformación de la movilidad madrileña".

"Es el futuro que queremos para España. Queremos proyectos competitivos y sostenibles, que sean duraderos en el tiempo y sepan traer al SXXI lo mejore del SXX. Queremos seguir creciendo juntos a todos los niveles, apostando por la movilidad, y convertir a España en referente internacional", ha concluido.