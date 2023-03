Javier Tebas: "La UEFA es la única que puede solucionar que el concepto de la Superliga no crezca más"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este miércoles el modelo que viene funcionando en el fútbol europeo ante el deseo de mando de los clubes más poderosos, a través de una Superliga que tiene que encontrar en la UEFA a su mayor rival, al tiempo que valoró también la importancia de un fútbol sostenible.

"Las grandes ligas no pueden ser solo por sus ingresos sino por cómo se sostienen económicamente. Dentro de esto, la Bundesliga y LaLiga somos las más sostenibles, el resto son Ligas financiadas a pérdidas", dijo Tebas, encargado de cerrar en la Escuela de Económicas de Estocolmo la reunión 'Celebrando el fútbol para todos; el camino conjunto para el desarrollo del fútbol europeo'.

Tebas trató en especial dos "problemas" importantes para el fútbol europeo: la Superliga y la sostenibilidad económica. "Si alguien conoce la Superliga..., de los tres que quedan dos siguen en España y el creador es Florentino Pérez. No hablo con él, pero he tenido muchos debates. En España los aficionados del Real Madrid son muy seguidores de Florentino", afirmó.

"La crisis del fútbol hoy es muy diferente a la de hace 15 años. La de hoy es la mayor que podemos estar viviendo. En abril del 2021, si no es por Ceferin, podíamos estar hablando de otras cosas. Se diseñó una estrategia para que aquello no triunfase. Los grandes retos del fútbol profesional son la Superliga y la sostenibilidad económica del fútbol europeo", apuntó.

Tebas se dirigió a la UEFA como la única capaz de frenar ese concepto de la Superliga, que pone en peligro la gran mayoría de los más de 1.500 clubes profesionales de Europa. "Debemos proteger a todos y a veces se toman decisiones en las instituciones que no protegen a todos. Por eso la Superliga pone en peligro el mantenimiento de esta industria. La Superliga que fracasó en abril del 2021 es un concepto que nació por el año 2000, que los que más tienen manden en el fútbol. Eso estará siempre en riesgo, pase lo que pase en la justicia europea.", afirmó.

"La UEFA es la única que puede resolver estas cuestiones. Estoy apoyando a la UEFA porque integra todas las asociaciones europeas. Tiene conocimiento ante este reto, el más grave del fútbol europeo. La única que lo puede resolver es la UEFA. No nos dé miedo oír 'monopolio'. Hay monopolios en la Unión Europea, también en los países. En Europa tiene que haber una institución como la UEFA, un regulador correcto para que el fútbol europeo se equilibre, bajo la vigilancia de los tribunales que corresponden", añadió.

Por otro lado, Tebas también señaló su descontento con la Asociación de Clubes Europeos (ECA). "La UEFA ha dado pasos muy importantes en los últimos años, me gustaría más rápido y más pasos pero en estos momentos del reto es importante que quede claro que la UEFA es el único órgano que puede solucionar que el concepto de la Superliga no crezca más. Me preocupa la ECA también, me da la sensación de que es la Superliga pero a paso más lento", afirmó.

Tebas insistió en el fracaso de trasladar "el modelo vertical de las ligas, con ascensos y descensos, al modelo horizontal de Europa". Por otro lado, el presidente de LaLiga habló de un fútbol regulado y sostenible en lo económico. "El otro reto importante que tenemos es la sostenibilidad del fútbol europeo, tiene que haber alguien que para estas cuestiones regule estas competiciones globales. Nosotros tenemos nuestro control económico. En Francia no existe, en Inglaterra tienen uno que no aplican, en Italia no hay. Es la UEFA la única que puede hacerlo homogéneo al máximo", dijo.

Además, Tebas apuntó a la mala solución de no dejar de crear distintos torneos y a la falta de solidaridad entre los más ricos. "Es el momento de cambiar muchas cuestiones a nivel de solidaridad. No es solo un porcentaje, también es ver los formatos de competiciones, si son adecuados o no. Recuerdo cuando la UEFA le dio a España en vez de tres, cuatro plazas de Champions. Eso iba a traer más diferencias", comentó.

"Vivimos en una época de creación de competiciones, las que ha inventado la FIFA..., dejémonos de tantos torneos. Van los mismos clubes, el 85% se lo reparten entre ellos, el 70% a los jugadores, más Ferraris. Hay que tener una mayor solidaridad y mejor reparto", terminó.