Clicars se reinventa con su nueva flota de "cigüeñas" para la entrega a domicilio

Si por algo se distingue Clicars en Villaverde, es por no dejar de sorprendernos con su espíritu innovador y carácter disruptivo.

La nueva flota de camiones para hacer el reparto online de vehículos a domicilio no pasa desapercibida. Los nuevos modelos están pintados íntegramente con el color azul corporativo, un tono que llama bastante la atención y marca la diferencia con la competencia.

La incorporación de este nuevo modelo de transporte va más allá de garantizar la entrega de un coche, se trata de ofrecer una experiencia única al conductor. Sin duda alguna, este camión en este tono azul cielo, es una excelente estrategia para reforzar la imagen corporativa de la compañía.

La nueva flota de "Cigüeñas Clicars" en las calles de Madrid

Con esta revolucionaria flota, se da un paso adelante para garantizar un mejor servicio al cliente. Por lo tanto, estas "cigüeñas Clicars" son una revolucionaria apuesta, ya que el concepto es muy diferente al habitual. Así lo explica Alba Manzanero, directora de marketing de la compañía, quien señala que la marca siempre ha tenido como objetivo revolucionar la venta de coches en el país y, además, ofrece todas las opciones para una compra segura y fiable por internet.

El color azul marca tendencia

Estas nuevas furgonetas transmiten tranquilidad y control, algunas de las características asociadas tradicionalmente al color azul. Sin duda alguna, su color es lo suficientemente llamativo para atraer las miradas, por lo que se ha convertido en un excelente reclamo publicitario.

Te llevan tu coche al día siguiente

La posibilidad de comprar a través de su página web cualquier tipo de vehículo solo ofrece ventajas. Asimismo, hay una amplia gama de coches multimarca, con una amplia variedad de modelos, familias y precios para todo tipo de conductor. Uno de los mayores beneficios es que puedes recibir al día siguiente tu coche gracias a este servicio de transporte.

Clicars ha cambiado el modelo de adquirir vehículos

La idea de esta empresa es simplificar el proceso en un mundo cambiante donde el usuario ha modificado sus hábitos de compra. Sin embargo, Clicars ya se había adelantado a este concepto años atrás, por lo que se ha convertido en líder en el sector. No obstante, esto no quiere decir que el cliente no pueda ver y probar el vehículo in situ antes de comprarlo.

Según las estadísticas, el 80 % de los madrileños que realiza la compra online de un coche en Clicars, prefiere que se lo lleven a casa. Por este motivo, la compañía ha pensado en todos los detalles y ha diseñado un servicio de entrega seguro y cuidadoso, de la misma manera que una cigüeña entregaría su recién nacido a sus papás.

Además, la forma directa de tratar al cliente con las expresiones que se dejan ver en sus cigüeñas, como "¿qué coche quieres? Un clic y mañana lo tienes" o "el coche que quieres podría estar está aquí", así como "Tss, entre tú y yo, tenemos el coche que buscas" son un claro ejemplo de complicidad entre la marca y el comprador.

En conclusión, este vínculo tan cercano y esta continúa innovación sitúan a esta empresa en la vanguardia. Las cigüeñas de Clicars son parte de una estrategia de marketing para realizar la entrega de coches a domicilio en Madrid con el objetivo de reforzar el branding.