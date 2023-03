Matadero acoge del 23 al 26 la segunda edición del festival internacional de literatura Capítulo uno

Matadero Madrid acoge desde el próximo jueves, día 23, la segunda edición de 'Capítulo uno', es festival internacional de literatura que se prolongará hasta el domingo.

En este espacio del Área de Cultura, Turismo y deporte con protagonismo de figuras mundiales como Irvine Welsh, Édouard Louis, Bernardine Evaristo, Maggie O'Farrell, Alexander Vasudevan y Michel Nieva, y a grandes autores españoles como Enrique Vila-Matas, Sabina Urraca, Pau Luque y Layla Martínez.

Organizado por Matadero Madrid, con Casa del Lector como colaborador principal, y junto a Cineteca Madrid e Intermediae Matadero, Capítulo uno será durante cuatro días un punto de encuentro de la mejor literatura actual, un lugar de reflexión y celebración de la literatura como vehículo para avanzar hacia una sociedad rica y plural.

Con este propósito, estará articulado en varios ejes temáticos que abordarán la complejidad y diversidad de la sociedad contemporánea. Uno será 'K-Lit', dedicado a la literatura y la cultura de Corea del Sur, y que contará con escritores como Élisa Shua Dusapin y Hwang Sok Yong, performances, talleres y un ciclo de cine coreano.

Incluirá también un ciclo de proyecciones en Cineteca en el que podrán verse The Book of Fish (Lee Joon-ik, 2021), Dongju: The Portrait of a Poet (Lee Joon-ik, 2016), Secretly, Greatly (Jang Cheol-soo, 2013) y la película de animación La chica satélite y el chico vaca (Chang Hyung-yun, 2014).

El festival también abrirá sus puertas a la ciencia-ficción con el eje temático 'Fabulaciones especulativas'. Será un punto de encuentro de la literatura de género más personal e imprevisible, con invitados como el argentino Michel Nieva y las coreanas Bora Chung y Kim Cho-Yeop. Una novedad en esta edición será la apuesta por extender e invitar al festival al público infantil y juvenil con una programación reunida en 'El Festivalito' que incluirá talleres, proyecciones y otras actividades amenas y participativas.

Entre otros, ofrecerá encuentros con destacados escritores que acercarán sus últimas obras en conversaciones con destacados entrevistadores, comenzado por Irvine Welsh, que saltó a la fama con Trainspotting, un retrato imborrable de la Escocia sacudida por la drogadicción. También será protagonista Enrique Vila-Matas, autor de libros como Suicidios ejemplares, Bartleby y compañía, Dublinesca y la reciente Montevideo, o la irlandesa Maggie O'Farrell, tras su éxito de su novela más reciente, Hamnet.

ESPACIO PARA LA INCORRECCIÓN POLÍTICA

En 'Épicas radicales', el festival se abre un año más a escrituras que abrazan la incorrección política, con el escritor francés Édouard Louis para abrir boca, o propuestas como un encuentro entre Bernardine Evaristo y la filóloga y editora Mar García Puig, o de la mano de Andrés Felipe Solano.

Pau Luque, doctor en Filosofía y autor de ensayos como Las cosas como son y otras fantasías. Moral, imaginación y arte narrativo, conversará en este mismo apartado con la escritora y editora Paula Ducay sobre arte narrativo y filosofía moral, dos ideas en cuyo cruce surge un dilema hoy en día de plena actualidad: la ética del creador y los juicios morales a los que puede o no estar sujeto.

También en este eje, la cita de Matadero Madrid contará con las autoras de Terres mortes y Carcoma, dos de los libros más impactantes de los últimos años. Núria Bendicho y Layla Martínez, respectivamente, hablarán de violencia y aislamiento, de mujeres terribles y de lugares llenos de sombras de los que es difícil escapar.

'Fabulaciones especulativas' se configura como un encuentro de autores centrado en la ciencia-ficción, con autores como Michel Nieva, que con obras como La infancia del mundo ha llevado el género al terreno de la distopía climática.

HERMANAR DISCIPLINAS

Bajo el título 'Las amistades peligrosas', el festival sigue fiel al espíritu de su primera edición con la intención de hermanar disciplinas y generar espacios de encuentro entre literatura, música, artes plásticas o performance. En esta ocasión, el festival contará con El desastre, propuesta nacida de la investigación sonora y textual de la escritora y actriz Sara Martín y el músico Jose Pablo Polo, reunidos bajo el nombre OVERture.

Este apartado reunirá también, enlazando con 'K-Lit', la performance poético-musical del dúo coreano Haepaary, una sesión en la que la productora Hyewon y la vocalista Minhee demuestran que la música electrónica y la tradición poética secular coreana conviven de forma magnética en escena. El mestizaje entre campos cristalizará en el encuentro entre el ensayista Alexander Vasudevan y el investigador Javier Gil. Vasudevan es un pensador que ha analizado las problemáticas del alquiler, la gentrificación, la okupación y el crecimiento urbanístico en libros como La ciudad autónoma.

EL FESTIVALITO Y EL HUMOR DE HUL

Por su lado, 'Festivalito Capítulo uno', una nueva sección, ofrecerá actividades, talleres y lecturas a niños y adolescentes sobre manhwa, cómic coreano, 'Ciudad de ensueño' y un tercer taller, 'Viaje a la Luna', vinculado al eje de ciencia-ficción. El domingo, además, La Fantástica Banda acercará la música a los más pequeños con Ooh!, un concierto sobre textos de poetas y autores actuales.

Además, ¡Hostia un libro! (HUL), una asociación cultural que ha popularizado sus podcasts y encuentros en eventos en los que se promueve la lectura y la cultura 'con un punto macarra y desenfadado', grabará un podcast durante el fin de semana, con diferentes invitados en cada sesión.

Durante los días del festival, Matadero dispondrá de una librería en la que se podrá encontrar la obra publicada de todos los autores y participantes en las conversaciones y eventos. Situada frente al Auditorio de Casa del Lector, este punto de encuentro ofrece una oportunidad única para profundizar, en primera persona, en un extenso universo de lecturas y referentes literarios.