Paul Weller actuará el 17 de septiembre en La Riviera

El músico británico Paul Weller actuará en Bilbao, Vigo, Madrid y Barcelona en septiembre, donde presentará el álbum 'Will of the People', ha informado este lunes la promotora Live Nation en un comunicado.

Los conciertos se celebrarán el 14 de septiembre en la sala Santana de Bilbao, el 16 en el Teatro Salesianos de Vigo, el 17 en la sala La Riviera (compra aquí tus entradas) de Madrid y el 18 de septiembre en la Razzmatazz de Barcelona, y las entradas se pondrán a la venta este viernes.

Weller, conocido como 'The Modfather', comenzó su carrera en los años 70 como líder de The Jam, y tras su separación en 1982 fundó The Style Council, que disolvió en 1989, momento en que emprendió su carrera en solitario.