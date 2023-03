El GERA reduce un 33% sus actuaciones en 2022 en la Sierra madrileña

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) cerró 2022 con una caída del 33% en el número de intervenciones en la Sierra respecto al año anterior, pasado de 443 a 297, debido en gran medida a las condiciones meteorológicas, con mayor calor, y a un incremento de la prudencia por parte de los ciudadanos.

En concreto, este descenso obedece fundamentalmente a las condiciones meteorológicas en la región durante este periodo, ya que los meses más fríos no fueron especialmente duros y, además, en el verano fue muy caluroso, motivo por el que disminuyeron las actividades de riesgo en montaña, como la escalada, así como unos ciudadanos con mayor prudencia y más preparados, ha indicado el Gobierno Regional.

Del total de intervenciones, se registraron 234 salidas con rescate de accidentados, mientras que las 63 restantes tuvieron como objetivo la búsqueda y localización de personas extraviadas, según el balance de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

Destaca que 171 de ellas requirieron el uso de helicóptero, lo que refleja la importancia del medio aéreo en el trabajo que realiza el GERA, o que 19 tuvieron como escenario regiones limítrofes con la madrileña.

Las áreas en las que se practicaron más operaciones coinciden con las de mayor afluencia para la práctica del deporte, el disfrute de la naturaleza y otras actividades de ocio. Encabeza la lista Manzanares el Real, seguido de Rascafría, Cercedilla y Navacerrada.

En cuanto alos meses con una mayor carga de trabajo fueron enero y mayo, con 38 y 36 intervenciones respectivamente, mientras que el menor número se produjo en el mes de marzo, con tan solo 12.

A ello hay que añadir la cada vez mayor preparación de los ciudadanos que acuden a estos entornos naturales, como demuestra que únicamente en 43 ocasiones los bomberos del GERA tuvieron que actuar por la mala equipación de las personas rescatadas.

Las campañas de concienciación y prevención del Gobierno regional a través de redes sociales y en medios de comunicación, en las que se incluye información detallada de los fenómenos meteorológicos adversos y cómo ir preparados, han contribuido también a reducir este tipo de episodios.

INCORPORACIÓN DE PERSONAL DEL SUMMA 112 AL GERA

La Comunidad de Madrid va a incorporar personal sanitario al Grupo de Rescate en Altura, para mejorar la atención a quienes necesiten una primera asistencia en situaciones de emergencia. Con ello, según el Ejecutivo autonómico, se podrá abordar una mejor valoración inicial de los rescatados, lo que redundará en una mejor atención y seguimiento desde los primeros momentos.

En total, seis enfermeros del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) pasarán a formar parte de las dotaciones del helicóptero de esta unidad del Cuerpo de Bomberos autonómico.

Así, el próximo 27 de marzo comenzarán un periodo de formación donde adquirirán conocimientos en materia de seguridad, técnicas de alpinismo invernal y procedimientos operativos de rescate. Al finalizarlo, iniciarán una fase de prácticas en la que participarán en las maniobras que realice el GERA en el propio vehículo aéreo.

CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES

La Comunidad de Madrid ha recordado una serie de consejos para evitar este tipo de accidentes. Así, ha llamado a la prudencia y no aventurarse a practicar Deportes para los que no se está preparado físicamente, así como no adentrarse en parajes desconocidos.

En estas salidas al medio natural es imprescindible que el teléfono móvil tenga la batería cargada y esté al resguardo de las bajas temperaturas. También se debe llevar suficiente cantidad de agua y alimentos de alto valor nutritivo, informarse previamente de las previsiones meteorológicas y, si éstas fueran adversas, es preferible renunciar a la actividad, a lo que hay que añadir la recomendación ir en grupos de, al menos, tres personas.

La ASEM 112 recuerda que, ante cualquier emergencia en montaña, hay que avisar por teléfono al 112 o utilizar la app gratuita para dispositivos móviles My112, que proporciona las coordenadas exactas para su localización de la persona que llama.