Monasterio, sobre el bono social térmico: "A mí no me ha llegado, no sé si será por facha"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido que el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, hayan recibido el bono social térmico para familias numerosas pero lamenta no haber tenido ella "esa suerte" y no sabe si no le habrá llegado por ser "facha".

"Tengo cuatro hijos y no he tenido la suerte de que me ingresen el bono social térmico. Me parece muy bien que Ossorio lo perciba porque cumple con la Ley y es familia numerosa. Las familias numerosas recibimos muy poco, deberíamos tener bonificación en absolutamente todo: agua, gas, luz, IVA...", ha defendido en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Además, ha remarcado que no solo iba a defender a Ossorio sino también a Mónica García y ha instado a todos los españoles con familia numerosa que salgan masivamente a pedir muchas más ayudas y no según el nivel de renta porque "la progresividad ya está en los impuestos".

"Tengo cuatro hijos y no he tenido la suerte de que me ingresen el bono social térmico (...) El eléctrico lo tengo y el del Canal de Isabel II. El del térmico, la carta esa famosa, a mí no me ha llegado; no sé si será por facha", ha ironizado la líder de Vox.

Por último, ha instado a incentivar que las familias "se lancen" a tener más hijos y ha recalcado que le parece "poco" el tipo de ayudas que se dan para fomentar la natalidad. A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere a las familias numerosas" y va en contra de ellas.