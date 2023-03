Monasterio espera que si Ossorio se benefició del bono social térmico es porque "cumple las condiciones"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado este miércoles que espera que el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, se haya beneficiado del bono social térmico porque cumpla con las condiciones".

"Entiendo que si le han dado el bono social térmico es porque cumple las condiciones. Espero que todo aquel que lo tenga es porque cumple con los requisitos", ha trasladado Monasterio en declaraciones tras visitar el barrio de Tetuán.

El propio vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha defendido que él se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa, uno de los requisitos que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España", ha trasladado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Collado Villalba, Ossorio ha hecho hincapié en que el pertenece a una familia numerosa y tiene "cuatro hijos". "Recibo las ayudas que existen para este tipo de familias", ha apuntado a continuación.

En este sentido, ha subrayado que "dentro de esas ayudas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico que son 192 al año". El vicepresidente ha explicado que el real decreto ley que regula este último "lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de las familias vulnerables y de todas las familias numerosas".

Preguntada por esta cuestión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no son ayudas únicamente sociales. "Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo. Esto no se lo quitas a nadie y por que las condiciones no son solo una cuestión económica. Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha declarado la presidenta regional.