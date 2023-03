El presidente de la UEFA pide disculpas por el caos de la final de la 'Champions'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha pedido disculpas por el caos que rodeó a la final de la Liga de Campeones del año pasado entre el Real Madrid y el Liverpool en París.

"Las instituciones se han disculpado y si quieren yo también me disculparé. No hay nadie en la UEFA que no lamente lo ocurrido. Estábamos en la sección VIP y no éramos conscientes de lo que había pasado. Nos enteramos de todo después del partido", declaró Ceferin a la cadena alemana ZDF en una entrevista emitida este martes.

Además, explicó que la UEFA no tiene "nada que decir en el estadio", y que la seguridad corre a cargo "del organizador". "Pero también cometimos errores y nos aseguraremos de que una situación como esta no vuelva a repetirse", indicó.

Un informe independiente publicado el mes pasado consideraba a la UEFA "principal responsable" de lo sucedido fuera del Stade de France, hablando de un "gran número de fallos que casi llevaron al desastre".

En un principio, las autoridades francesas culparon a los aficionados del Liverpool del retraso del saque inicial, y los seguidores se arriesgaron a ser aplastados y a recibir gases lacrimógenos de la policía francesa.

La UEFA dijo la semana pasada que se reembolsaría a los 19.618 seguidores del Liverpool con entradas para la final. No ocurrió lo mismo con todos los seguidores del Real Madrid, lo que provocó la airada respuesta del club, que calificó de "inaceptables" las condiciones del partido.