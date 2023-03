Monasterio pide que no "humillen con cuotas" a las mujeres y reclama ayudas a la maternidad

La portavoz de Vox en la Asamblea y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido que no "humillen con cuotas" a las mujeres porque no les "hace falta" y ha reclamado más ayudas a la maternidad para conseguir una España "con niños" y no "con parques vacíos".

En declaraciones a los medios antes del acto de reconocimiento de la Comunidad de Madrid a mujeres destacadas por su talento y liderazgo celebrado este lunes en la Real Casa de Correos, Monasterio ha subrayado el "mérito y esfuerzo" de las galardonadas, las cuales han llegado por su valía y no, según ha advertido, "por cuota ni porque las pongan en una lista por paridad".

"Lo que las mujeres pedimos, o algunas mujeres, no me gusta hablar en nombre de todas, es respeto a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, que nos humillen con cuotas porque no nos hace falta", ha subrayado la candidata y portavoz de Vox, quien ha precisado que "sólo" precisan de "algo de ayuda" cuando son madres.

"Cuando tienes cuatro niños pequeñitos, en una empresa, no es fácil cumplir los horarios, no es fácil llegar todos los días por la mañana a la hora, hay noches que no duermes, niños que te ingresan en el hospital, problemas que surgen y ahí sí necesitamos ayuda los padres", ha explicado Rocío Monasterio, quien ha llamado a conseguir que entiendan esta situación tanto los políticos como en las empresas, ya que así irá "mucho mejor en España" y habrá "más niños".

"Es de lo que se trata, no quiero una España con parques vacíos en los que no hay niños, quiero una España con niños que dan alegría y dan futuro", ha sentenciado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.