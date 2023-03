Ancelotti: "A Vinicius le sacan muchas amarillas para las patadas que recibe"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho con el buen juego de los suyos en la victoria (3-1) de este sábado ante el RCD Espanyol, al mismo tiempo que habló de los nombres propios del choque como Tchouameni, Camavinga y Militao, y criticó la actitud de los árbitros con Vinicius por la cantidad de tarjetas amarillas que recibe.

"Creo que muchas de las amarillas fueron por protestas, a mí me pareció ejemplar hoy, no protestó, no dijo nada. Ha jugado muy bien, debe seguir así. A Vinicius le sacan muchas amarillas para las patadas que recibe", señaló el técnico en rueda de prensa tras el partido.

El preparador, que cumplió cien victorias en LaLiga en el banquillo blanco, quiso analizar el choque. "Está muy bien. Vamos a por las próximas 100. Creo que enfrente tuvimos más movilidad de lo habitual, hemos intentado entrar más por la derecha, Rodrygo ayudó mucho ahí, Vinicius jugó muy bien, y generamos más oportunidades", expresó.

"Depende mucho de la estrategia del rival, si tienes un rival que se cierra mucho por dentro, como el Espanyol hoy, es mejor tener dos extremos. Si es como el Betis, que deja más espacios entre líneas, es mejor un mediapunta, como Rodrygo. La presión nos viene mejor con el mediapunta, el 4-4-2 es lo más indicado para presionar arriba en defensa. Hemos intentado jugar con dos por fuera porque el centro estaba muy cerrado", añadió.

El técnico, que reconoció estar pensando ya en el partido ante el Liverpool, bajo la euforia madridista pese al abultado resultado de la ida. "Creo que hemos tenido una experiencia del año pasado con el Chelsea en la que nos costó mucho pasar pese a la ventaja. El dato es que tenemos ventaja, somos favoritos, pero tenemos que jugar 90 minutos con la misma actitud que la ida. No podemos ocultar la ventaja, ojalá la aprovechemos con un partido a tope. No podemos pensar en manejar el resultado. Hay que ir a tope, como en Anfield", destacó.

En cuanto a los nombres propios, el italiano destacó el buen papel de Tchouameni, aunque reconoció que no fue un partido "ideal" para él. "Lo he visto bastante bien, perdió un par de balones al principio, pero no son los partidos ideales para él. Tiene una habilidad defensiva muy buena, cuando tenemos que manejar el balón está claro que no puede mostrar su mejor versión. Confió en él, está muy bien, para los próximos partidos será importante", expresó.

En este sentido, también quiso hablar del partido de Camavinga en el lateral izquierdo y de su error en el tanto de Joselu. "Es un aspecto que tiene que mejorar, es un límite de un jugador sin experiencia, es muy joven, no está acostumbrado a jugar como lateral. Es normal que le pase, debe mejorarlo, pero la idea nuestra es meterlo como interior, no como lateral", indicó.

Por último, tuvo unas palabras de reconocimiento hacia Militao, autor del segundo gol de los blancos, y Rodrygo, que hoy no vio puerta. "Militao podría ser un gran delantero. No sé si Rodrygo podría ser un gran defensa, pero aunque no marque nos ayuda mucho en defensa. Es un dato un poco raro, pero hay que verlo de la manera justa. Militao ha sido muy contundente. Rodrygo marca poco porque le pido mucho trabajo defensivo", concluyó.