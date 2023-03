El Planetario estrena el 14 de marzo la película 'Agujeros negros' coincidiendo con el nacimiento de Einstein y la muerte de Hawking

El Planetario de Madrid estrena este 14 de marzo la película 'Agujeros negros, al límite de lo conocido' coincidiendo con la fecha del nacimiento de Albert Einstein y el fallecimiento de Stephen Hawking, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Se trata de una producción de 30 minutos en formato 'fulldome' de Fundación La Caixa y el Planetario de Madrid, con guión y dirección de César González Arranz, Rodrigo González Peinado y Telmo Fernández Castro. La música es original de Javier Coble.

La producción comienza reflexionando sobre el espacio, el tiempo y la gravedad, conceptos "poco intuitivos y difíciles de explicar", pero cuya naturaleza y comportamiento desempeñan un "papel fundamental" en el presente y el futuro del cosmos.

No fue hasta hace unas décadas cuando los astrónomos se plantearon seriamente la existencia de los agujeros negros, objetos que se definen por una curvatura del espacio-tiempo extrema y en los que las cosas que 'caen' en ellos, en principio, no pueden salir. Son negros, porque tampoco la luz logra escapar de allí. De los procesos físicos que suceden en su interior no existe información todavía.