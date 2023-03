La plataforma Sí a la Vida celebra este domingo una gran marcha en Madrid

La Plataforma Sí a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Vida ha organizado una gran Marcha en Madrid que tendrá lugar este domingo día 12.

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, convocan así a la sociedad civil española para celebrar el Día Internacional de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo, en un

Se trata de una Marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y mismo lema, Sí a la Vida; a la que asistirán personas de todas las ciudades de España y de otros países de Europa para mostrar su compromiso con la vida. Así, la Plataforma Sí a la Vida hace un llamamiento a la sociedad civil para que asistan desde cualquier punto de España y mostrar así la gran mayoría en favor de la vida que existe en nuestro país, para que no quede oculta bajo aquellas leyes que tan alejadas están de la promoción del cuidado de la persona y su dignidad que es completa y merece ser respetada siempre, con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o circunstancias en que se encuentre.

La Plataforma Sí a la Vida espera una asistencia multitudinaria. Diferentes organizaciones y grupos de personas han organizado autobuses desde sus ciudades para asistir a esta cita. Entre ellas: Zaragoza, Huesca, valencia, Cuenca, etc.

La Marcha Sí a la Vida 2023, que cuenta ya con casi 300 voluntarios que ayudan a su organización, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para hacer frente a los gastos que supone organizar esta gran Marcha por la vida. Los donativos se pueden realizar en este enlace. También se puede donar a trabes de Bizum ONG: 00589 o por Transferencia: ES28 0081 7306 6900 0140 0041.Titular de la cuenta: Federación Española de Asociaciones Provida. Concepto: Sí a la Vida e indica qué persona o asociación hace el ingreso.

Sobre el Día Internacional de la vida

En el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en el 2003, tras una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de más de 20 países de Europa y América, se acordó por declarar el 25 de marzo el día Internacional de la Vida.

En 2011 se acordó crear la Plataforma Sí a la Vida: Las organizaciones acordaron que el nombre de la Plataforma seria el lema Sí a la Vida y que se celebraría un acto único bajo mismo lema (Sí a la Vida) y color (verde esperanza) para que todas las organizaciones celebrarán unidas este día. Durante estos años se han ido adhiriendo diferentes asociaciones, nacionales e internacionales, de defensa de la vida desde su inicio a su fin natural.

Asociaciones Convocantes

ABIMAD, ACdP, ADEVIDA, AEDOS, AESVIDA, ANDOC, Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, AYUVI, Asociación de Bioética de Madrid, Asociación Española de Farmacia social, Asociación Europea de Abogados de Familia, ANDEVI, ADEVIDA, Asociación Universitaria APEX, AYUVI,Centro Jurídico Tomás Moro, CIDEVIDA, CIVICA, COFAPA, CONCAPA, CRIAME, Cristianos en Democracia, 40 días por la vida, Derecho a ser Madre, Deportistas por la vida y la familia ,e-cristians, Educadores Contra el adoctrinamiento ECA, EUVITA, El Encinar de Mambré, Enraizados, Evangelium Vitae, EDUCACIÓN Y FAMIlIAS, Familia y Dignidad Humana, Familias para la acogida, FAPACE, Federación Española de Asociaciones Provida, Federación de Ampas de colegios católicos de Madrid, Fertilitas, Foro de la Familia, Fundación Educatio Servanda, Fundación IUVE, Fundación Jérôme Lejeune, Fundación Redmadre, Fundación Vida, Fundación + Futuro, Fundación Villacisneros, Fundación +Vida, Grupo Provida, HO- Derecho a vivir, Hogares de Santa María, JCUM, Lands Care, One of Us, Medicina y vidas, NEOS, Profesionales por la Ética, Proyecto Mater, Red Misión, RENAFER, REMAR, Rescatadores Juan Pablo II, RIOARRIBA, SOS Familia, Spei Mater, Valores y Sociedad, Voz Postaborto...