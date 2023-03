Villacís descarta ser la candidata de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno y subraya su "compromiso" con Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado este viernes estar pensando en postularse a las primarias de Ciudadanos para decidir el candidato del partido 'naranja' en las elecciones generales, recalcando que su "compromiso" con la ciudad de Madrid es "real y enorme".

Así lo ha hecho en un Desayuno Informativo Madrid organizado por EP donde ha explicado que, a pesar de haber tenido "muchas posibilidades" de ocupar cargos en Ciudadanos, siempre se ha negado porque se habría "desviado" de "concentrar sus esfuerzos" en su tarea como vicealcaldesa de la capital.

"He tenido muchas posibilidades de hacer cosas pero me hubiesen desviado de concentrar mis esfuerzos en Madrid (...) he podido ser portavoz nacional (de Ciudadanos), he podido presentarme a elecciones para presidir mi partido y siempre he dicho que no", ha indicado.

A renglón seguido, ha matizado que el puesto de vicealcaldesa es "totalmente incompatible" con llevar a cabo otras tareas. "No me da la vida", ha resumido.

Está previsto que Ciudadanos celebre unas primarias en junio de las que saldrá el candidato 'naranja' a la Presidencia del Gobierno. La actual portavoz nacional, Patricia Guasp, ya adelantó que se presentaría a estas elecciones internas y, por el momento, no se le conocen contrincantes.