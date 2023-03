Pedro Moreno, portavoz de Vox Alcorcón: "Hemos sido la única oposición al Gobierno de PSOE y Podemos"

Hablamos con Pedro Moreno, portavoz del grupo municipal Vox en Alcorcón, para repasar la legislatura y ver el proyecto de su partido en la localidad de cara a las elecciones municipales del mes de mayo.

¿Cómo valora el trabajo realizado por Vox Alcorcón durante esta legislatura?

En Vox Alcorcón estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. Nos hemos convertido en la única oposición a la izquierda en Alcorcón, confrontando desde el primer día las políticas de la izquierda, tanto del partido socialista como de Ganar Alcorcón.

Esto lo hemos hecho de dos maneras. En primer lugar, criticando y denunciando todos los desmanes, despilfarros y chiringuitos que ha montado a la izquierda, y que el PP tampoco se negó a desmontar cuando gobernaba.

En segundo lugar, en los plenos. Todas las propuestas que hemos realizados son municipales y sobre peticiones. El objetivo ha sido ofrecer alternativas a todas esas políticas por medio de mociones. Tenemos cada vez más contacto con la calle y mucha gente que nos apoya, por lo que hemos podido meter todas las necesidades y peticiones que los vecinos nos pedían en el debate político de la localidad.

¿Cómo valoran desde Vox el trabajo del Gobierno municipal durante esta legislatura?

La gestión la podemos resumir en tres palabras. Primero desastre, segundo propaganda y tercero humo.

Se han gastado dinero que podía haber ido a ayudar a las familias y a temas sanitarios durante la pandemia en estupideces varias.

También, han vendido y siguen vendiendo humo. Se han puesto a hacer publicidad del polideportivo de Ensanche Sur y del centro cívico cuándo nosotros hemos llevado mociones al pleno y el propio Gobierno del partido socialista y Podemos lo han votado en contra. Sin embargo, ahora cogen y se apuntan ese tanto. A nosotros nos da igual mientras que los vecinos puedan disfrutar de esos espacios.

Además, este Gobierno paga y subvenciona a muchos medios de comunicación para que cuenten las noticias desde el punto de vista que les interesaba. Es el Gobierno de la mentira y la propaganda.

¿Cuál es el mayor logro de Vox en Alcorcón durante la legislatura?

El mayor logro ha sido el de dar visibilidad, luchar e intentar defender los derechos de las personas con discapacidad en la localidad.

En Alcorcón, la discapacidad ha sido la gran abandonada siempre por todos los Gobiernos. Llevamos más de 40 años de democracia y la discapacidad siempre ha sido maltratada, y por este Gobierno socialista y comunista más aún, ya que hicieron desaparecer una concejalía que había con el nombre de discapacidad.

También hemos sido la única oposición a este Gobierno social-comunista, que lo que ha hecho ha sido crear muchos chiringuitos, muchos cargos de confianza y muchos directores generales, y ha sido un auténtico desastre.

¿Qué le transmiten los vecinos en la calle?

Los vecinos lo que quieren es un cambio, pero un cambio radical y efectivo. Quieren que los problemas se ataquen desde la raíz y no que se estén parcheando.

En Alcorcón siempre hemos tenido una alternancia entre los dos grandes partidos y nunca se han atajado los problemas desde la raíz.

Todos conocemos, por lo menos los que somos de Alcorcón, los problemas que tienen los vecinos en cada barrio, cada calle, cada distrito. Sabemos cuáles son los problemas y de dónde viene, y los vecinos nos piden que no les fallemos.

O atajamos el problema de raíz o van a seguir poniendo parches y todo va a ir empeorando. Alcorcón es un municipio que está cada día en más decadencia, y ninguno de los dos grandes partidos ha sabido ni quiere solucionarlos.

Hay que sacar a Alcorcón del plan de ajuste en el que nos metió el David Pérez y el Partido Popular ante la desastrosa gestión económica del PSOE.

¿Qué opina de la última encuesta de intención de voto publicada?

No creo en las encuestas porque jamás han acertado con nosotros. Nuestra mejor encuesta es la calle y los vecinos.

Esto de las encuestas filtradas por el PP o el lo único que buscan es una tendencia de voto o buscar movilizar a un determinado votante bajo sus intereses políticos.

Ellos invierten el dinero público en cosas en las que nosotros no necesitamos gastarnos un céntimo. La mejor encuesta va a ser las urnas, y te adelanto que aquí en Alcorcón va a haber sorpresas y no va a gobernar la izquierda.

¿Cómo ve el clima político en el municipio?

La política municipal es pisar la calle. Nosotros tenemos claro que no vamos a malgastar ni un solo céntimo en concejalías en las que un Ayuntamiento no tiene competencia. Me parecería absurdo montar concejalías para las que no tenemos competencias. Aquí se está gastando cerca de dos millones de euros en una concejalía de feminismo y sin embargo para las asociaciones de discapacidad se están dando solamente 100.000 euros, hay que mirar eso.

Todas las mociones que hemos presentado han sido sobre temas estrictamente municipales. A mí me han reconocido concejales de Podemos y del partido socialista que sus líderes les han obligado a votar en contra de mociones nuestras por las que ellos hubieran votado a favor muy a gusto.

Han llegado a tal punto que, en algunas ocasiones, hemos presentado nosotros una moción que han votado en contra y, al mes siguiente, la vuelto a presentar exactamente igual, pero con su firma para votarla a favor.

¿Futuro Gobierno con el Partido Popular?

Nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, lo ha dejado claro. O entramos en los gobiernos o no hay pactos. Eso está claro. También hay que ver el resultado de las elecciones, pero eso es anticipar mucho.

Lo que sí es cierto que nosotros tenemos determinadas líneas rojas que no vamos a pasar. Con este PP, o se ponen líneas rojas y se les marca muy de cerca,o te pueden salir con las mismas políticas que hace la izquierda.

Nosotros no queremos una alternancia, queremos ser y somos la alternativa que confronta con las políticas de izquierda. Para hacer más política de izquierda que el PP con nosotros no cuente.

¿Cuál es el proyecto de Vox para Alcorcón?

El proyecto de Vox es sacar Alcorcón del plan de ajuste y para eso hay que modificar el plan general de organización urbanística. No es de recibo que Alcorcón esté a un 50% de su desarrollo. El municipio se está quedando viejo.

Si modificamos el plan general empezará a entrar dinero para poder sacar a Alcorcón del plan de ajuste y realizar las inversiones necesarias.

Si gobernamos Alcorcón, nuestro Gobierno será como una mesa con cuatro patas.

La primera y fundamental es la seguridad. Más seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Vamos a incrementar el número de efectivos de la Policía Municipal y les dotaremos además de los medios que ellos necesitan.

La segunda es la económica y urbanística. Hay que modificar el plan general y liberalizar suelo para salir del plan de ajuste y poder bajar los impuestos al mínimo que nos permita la ley.

La tercera son los servicios sociales y la discapacidad. Vamos a hacer de Alcorcón una ciudad referente en la defensa de la discapacidad en todos los aspectos. Queremos crear una concejalía de discapacidad que sea transversal para que todas las personas con discapacidad y sus familias no tengan que estar desplazándose de una consejería y cualquier cuestión que tengan que gestionar se pueda hacer a través de esa concejalía.

Por último, el deporte, que es el gran maltratado en estos últimos cuatro años. Las instalaciones deportivas están que se caen. Hay que dotar a Alcorcón de unas infraestructuras deportivas acordes, porque somos una ciudad en la que se hace mucho deporte.

Queremos construir el polideportivo en el Sánchez Sur, eso es fundamental. Nosotros no cogeremos una empresa para saber qué tipo de polideportivo hay que hacer, porque los propios vecinos ya nos han dicho lo que necesitan. Vamos a dotarlo de un campo de campos de fútbol 7, de piscina de invierno, de piscina de verano, de pabellones cubiertos y de pabellones de fútbol sala. Un polideportivo que, además, va a englobar a los Deportes minoritarios, los grandes maltratados. Tenemos al ping pong jugando en trasteros de colegios, tenemos al club de karate de Alcorcón que está metido debajo de una grada de un polideportivo, no existe una escuela municipal de boxeo, el esgrima está abandonado, la gimnasia deportiva está abandonada y no tienen espacio.

Nosotros vamos a dotar, no solo a los deportes mayoritarios, también a los minoritarios, del espacio que necesitan y merecen.