Enrique Llopis: "El atletismo no son matemáticas, tengo que mostrar mi mejor versión en Estambul"

El vallista español Enrique Llopis está "con mucha confianza" de cara al Europeo bajo techo que arranca este jueves en Estambul, un campeonato al que llega con la segunda mejor marca europea del año en 60 metros vallas, aunque insistió en que el atletismo "no son matemáticas" y que el nivel de su prueba "es altísimo", pero va "con la intención de luchar por todo" y dispuesto a mostrar la "mejor versión" que ha ofrecido "durante todo el año".

"Ya estoy descansado física y mentalmente, después de que la semana pasada fuera un poco dura y con muchas emociones. Ya ha habido un par de entrenamientos suaves, otro al cien por cien, estoy con mucha confianza para el Europeo", relató Llopis en una entrevista antes de partir a Estambul.

El de Gandía igualó la plusmarca de 60 metros vallas (7.48) en el Campeonato de España disputado en Gallur a finales de febrero, batiendo a un Asier Martínez que no estará en el Europeo. El campeón de Europa de 110 mv no estuvo bien en semifinales y en la final se topó con varias vallas. Mientras que Llopis hizo una carrera perfecta para compartir récord (7.48) con Orlando Ortega, la segunda mejor marca del 2023.

"Prefiero no pensar en los números del ranking ni en nada de eso, el atletismo no son matemáticas, sino repartirían las medallas antes de competir. Hay que correr en el Europeo y mostrar la mejor versión, la que hemos demostrado durante el año. Tengo muchísimas ganas de competir", reiteró un Quique Llopis que va a Estambul "a correr, competir, y que salga lo que tenga que salir".

El atleta, de 22 años, afronta su tercer Europeo en Pista Cubierta, un evento en el que nunca ha pisado la final, por ello, este es el paso que ve "más complicado". "No firmo ningún resultado, voy con la intención de luchar por todo. Hay un nivel altísimo, una vez dentro de la final, a darlo todo y luchar por todo", afirmó.

"Las medallas y las marcas no me generan ninguna obsesión. Me tomo el atletismo y el deporte como algo para disfrutar, como si fuese un niño pequeño, yendo todas las tardes a entrenar y disfrutar, y esa es la clave para que salga todo", señaló Llopis, que ostenta dos bronces en 110 mv en el Europeo Sub-23 y los Juegos Mediterráneos como palmarés.

Ante la baja de Asier Martínez, campeón continental el año pasado en Múnich y bronce mundial en Eugene en 110 mv, Llopis se erige como la opción más en forma para el equipo español en los 60mv. En una lista de atletas en la que la presencia de "(Mohamed) Katir o Mariano (García)", haría que "el nivel fuera más alto, está claro". "Aún así, hay una selección increíble, el nivel del atletismo español está siendo altísimo estos últimos años, se ve reflejado en los resultados. El equipo es muy ilusionante", destacó.

Finalmente, Llopis resaltó que "es muy positivo" que se llenen los estadios, como en el Mitin de Madrid del World Indoor Tour, sin entradas "desde uno o dos meses antes del evento". "La gente se está interesando muchísimo por el atletismo. Y que nos animen tanto nos motiva muchísimo", concluyó.