Abascal espera que la moción de censura se debata antes de abril para intentar convocar las elecciones generales con las municipales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su deseo de que la moción de censura que han registrado y que encabezará el economista independiente Ramón Tamames se debata en el Congreso antes de abril para que, si prosperase, el nuevo Gobierno pudiese adelantar las elecciones generales con tiempo suficiente para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

La fecha del debate depende de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, pero Abascal ya ha recordado los precedentes que existen con las cinco enmiendas anteriores, entre una semana y 30 días desde su presentación.

Su deseo es que se debata "lo antes posible" y reclama una fecha tope: el 4 de abril, que es cuando correspondería disolver las Cortes para poder celebrar elecciones generales el 28 de mayo junto con las autonómicas y municipales.

TAMAMES SE HA COMPROMETIDO A DISOLVER LAS CORTES

Según ha asegurado, la convocatoria inmediata de elecciones generales ha sido uno de los compromisos adquiridos para ser el candidato de la moción de censura por el economista Tamames, que además reúne los otros dos requisitos planteados por Vox: ser independiente y contar con experiencia previa.

Con este perfil, Abascal ha reclamado de nuevo el apoyo del Partido Popular ante "el peor Gobierno de la historia" y ha advertido a los de Alberto Núñez Feijóo de que el día del debate solo habrá una disyuntiva, "o Pedro Sánchez o el profesor Tamames".

El líder de Vox ha rechazado así el argumento de que la moción no es útil porque no tiene posibilidades de ser aprobada y ha explicado que su objetivo es "retratar" al Gobierno. "De nuevo este Gobierno se va a retratar con el apoyo de los enemigos de España, los aliados de Putin y de Maduro y de docena y media de diputados que han convertido el Congreso en un lupanar", ha censurado haciendo alusión a la trama 'Mediador'.

"Hay quienes dicen equivocadamente que esta moción fortalece al Gobierno, no creemos que esas compañías fortalezcan al Gobierno", ha defendido animando no obstante al PP a votar a favor y no quedarse en la abstención. "Mejor será el apoyo de 150 diputados que solo de 52 diputados", ha reconocido.

"DESPRECIOS" DE LOS 'POPULARES'

De hecho, ha recordado que en la anterior moción de censura registrada por su partido, en octubre de 2020, los 'populares' no solo votaron en contra sino que se sumaron a "la demonización" de Vox, algo que cree que no les salió bien. "Hoy algunos seguimos aquí", ha apuntado en clara referencia al entonces líder del PP, Pablo Casado.

Por ello, ha insistido en que Núñez Feijóo aún puede "reflexionar" y el Grupo Popular votar a favor, aunque ha lamentado que hasta ahora las "manos tendidas" de Vox han sido respondidas "con desprecio". "Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque sabemos que hay muchos españoles que quieren una alternativa, pero no parece que el PP esté reflexionando", ha asumido.

En cualquier caso, Abascal no tiene dudas de que si fuera el PP quien hubiera registrado la moción de censura, con Tamames como candidato, la iniciativa contaría con mayor apoyo mediático y Vox votaría a favor "sin poner ni un solo palo a la rueda".

Además, ha calificado de "delirantes, injustos y sorprendentes" los ataques a Ramón Tamames por su edad, 89 años, y ha reivindicado que la moción servirá también como reconocimiento a los mayores y sus valores de "concordia", que cree que están siendo "destruidos y atacados" por el Ejecutivo de Sánchez.

Con esta moción, el líder de Vox ha asegurado que su partido no tiene en cuenta cálculos electorales y solo lo hace "por principios". "No vamos a fingir normalidad democrática, no vamos a fingir como que aquí no pasa nada frente al peor Gobierno de nuestra historia", ha garantizado.

"NO NOS QUEDAMOS CRUZADOS DE BRAZOS"

Según ha insistido, los diputados de Vox no pueden esperar "sentados ni de brazos cruzados" a que Sánchez se decida entre terminar con la "demolición" del Estado de derecho o marcharse a algún organismo internacional, y tienen la obligación de hacer "todo lo posible" para poner fin cuanto antes a su mandato.

De hecho, ha aceptado que Vox puede "cometer errores", pero nadie les podrá decir que se han quedado "silbando y mirando para otro lado mientras este Gobierno destruye la convivencia, la democracia y la unidad nacional".

En este punto, ha asegurado que su partido hubiera deseado registrar mucho antes la moción, anunciada hace casi tres meses, pero ha culpado del retraso al resto de partidos por no apoyar su iniciativa. En cualquier caso, ha garantizado que no ha habido dudas dentro de Vox.

Además, ha subrayado la libertad de Tamames en su discurso y ha revelado que en Vox se conforman con una coincidencia "de mínimos" resumida en la necesidad de adelantar las elecciones generales, por lo que no teme las posibles diferencias que puedan surgir entre la intervención del economista y el ideario del partido. "Si quisiésemos en la tribuna a una persona defendiendo el programa de Vox hubiera subido yo", ha asegurado.