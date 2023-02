Martínez-Almeida dice que la moción de censura de Vox será el arranque de campaña de Pedro Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será su arranque de campaña para las próximas elecciones del 28M.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Espejo Público' en Antena 3, en la que ha explicado que comparte la necesidad de que "hay que cambiar el Gobierno, porque este no está a la altura de lo que los españoles demandan", pero eso se conseguirá "llenando las urnas de votos".

"Tenemos la oportunidad única de llenar las urnas de votos, porque esta moción se puede ganar en mayo y diciembre, y hace mucho más daño por razones lógicas que la moción de Tamames, que será el primer acto de la campaña de Pedro Sánchez", ha manifestado a continuación.

Y es que, ha continuado, esta moción de Vox "no va a triunfar de ninguna manera, y España tiene problemas suficientemente graves como para desviarlos". Además, considera que la formación liderada por Santiago Abascal "entiende que este no es el instrumento para España" porque "si era urgente desalojar el Gobierno, estamos en febrero y no se debatirá hasta el mes de marzo... parece que no era tan urgente la moción".

Por otra parte, ha puesto en valor que el PP es ahora "la primera fuerza" en los sondeos de cara al 28M y "más del 40% de españoles cree que el PP va a ganar próximas elecciones".