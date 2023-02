Arroyomolinos.- Los Presupuestos aprobados para 2023 suponen "el mayor gasto social de la historia del municipio"

Los Presupuestos aprobados del 2023 el pasado 17 de febrero supondrán "el mayor gasto social de la historia del municipio", superando a los 34 millones de euros, un 8% más sobre los últimos presupuestos aprobados del 2020 y prorrogados hasta el 2022.

Según ha informado el Ayuntamiento municipal en un comunicado, los presupuestos han salido adelante con el voto a favor de Vecinos por Arroyomolinos, PP, Cs y la concejala no adscrita Cristina Fernández y las abstenciones de Podemos y la concejala no adscrita Lola Parra, mientras que PSOE, Vox y la concejala no adscrita Amelia Noguera han votado en contra.

Los presupuestos se han aprobado "bajo la premisa de la prudencia" como base de la obtención de los ingresos y "el esfuerzo en la dotación de partidas de política social", junto con "la contención del gasto en el resto del presupuesto".

La importancia de la aprobación de los presupuestos en este año 2023 "radica en la no paralización del funcionamiento del Ayuntamiento", ha subrayado el Consistorio, respondiendo así a "las continuas demandas y preguntas de cuando se aprobarían los presupuestos por parte de aquellos que ahora votan en contra".

Asimismo, ha señalado que en estos presupuestos se puede ver el aumento de las concejalías como es el caso de Igualdad e Integración Social, que aumenta un 19,08%. Esto permite la realización de proyectos tales como la ampliación del punto de violencia de género aumentando al doble el personal al servicio de las ciudadanas de Arroyomolinos o el establecimiento de cuantías más grandes para que los colectivos municipales dedicados a la mujer y a la integración puedan desarrollar su trabajo.

A esto, se suma la creación de cursos específicos como los de Lengua de Signos para niños y mayores, de inteligencia emocional, cursos específicos para la mujer, cumplimiento de la moción aprobada respecto a la instalación de pictogramas en edificios públicos, la creación de un programa de deporte y ocio inclusivo o la creación y puesta en marcha de un programa de salud mental, entre otros muchos.

Con respecto a las áreas de Régimen interior, Contratación y Atención Ciudadana, el aumento en estos presupuestos es de un 70,08%, que incluyen los contratos de la asesoría de protección de datos del Ayuntamiento y la realización del inventario de bienes y Patrimonio del Ayuntamiento, así como el establecimiento de una aplicación más funcional y directa con el ciudadano para atender sus quejas y sugerencias.

Han aclarado además que estos presupuestos municipales tienen un 78,12% del gasto corriente total presupuestado comprometido con gastos esenciales, es decir, con pagos de energía eléctrica, un 5,27%, limpieza de edificios un 10,50%, agua un 2,58%, mantenimiento del medioambiente 53,16% incluyendo así la recogida de residuos, el punto limpio, tasa de tratamiento de residuos, limpieza viaria, alumbrado público y parques y jardines y la tasa de prevención y extinción de incendios con un 6,61% del presupuesto total de gastos.