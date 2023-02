Simeone: "Esperamos que todo sea sano porque queremos competir con las mismas posibilidades"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, espera que el 'caso Negreira' se resuelva de manera "fluida y sana" porque eso significaría que todos están compitiendo "con las mismas posibilidades", y ha asegurado que el extremeño Jesús Gil Manzano, que dirigirá este sábado el derbi del Santiago Bernabéu, es "un árbitro bárbaro".

"Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, nada queda claro. Estamos esperando que todo sea fluido y sano, porque todos vivimos de esto y a todos nos gusta competir con las mismas posibilidades", declaró en rueda de prensa sobre la polémica suscitada por el pago por asesoramiento del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira.

Además, no quiso hablar de las quejas del club colchonero tras el derbi de Copa ni centrar la atención en el colegiado del sábado, el extremeño Jesús Gil Manzano, el árbitro con el que el conjunto rojiblanco ha encajado más derrotas fuera de casa. "Ya nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel -Gil Marín- escribió y transmitió", subrayó.

"Gil Manzano es un árbitro bárbaro, nos ha tocado ganar también de visitante, como en el partido de Cádiz. Tiene una responsabilidad, como todos los árbitros, y seguramente lo hará fenomenal. Los jugadores le ayudarán, como le ayudan siempre, y ojalá haga un buen partido, porque lo están mirando. Los árbitros son cada día más observados por estos movimientos que no nos quedan claros todavía", prosiguió.

Por otra parte, el técnico argentino esquivó la pregunta sobre cuál es el objetivo del Atlético en LaLiga Santander, después de que Koke asegurase que el equipo debía optar a luchar por la segunda plaza. "Partido a partido, que es como hemos transcurrido todos estos años, y va muy bien", se limitó a afirmar.

"Nosotros vemos la emoción en ponernos la camiseta del Atlético de Madrid y en competir todos los partidos. Hay temporadas en las que podemos competir por ganar algo y hay temporadas que se nos queda lejana esa búsqueda. En esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos, que no son menores y que se subestiman diciendo que 'solo' nos clasificamos para la 'Champions', pero hay que detenerse para ver de dónde venimos y a dónde vamos", señaló.

"Clasificarse para la 'Champions' es importante para seguir estando entre los mejores de LaLiga española; económicamente nos viene muy bien para seguir creciendo y futbolísticamente también para tener jerarquía. No es menor lo que nos queda, y en cada partido, a partir de que se ponen la rojiblanca, ya hay que tener ilusión", añadió.

Respecto a una de las principales amenazas madridistas, el brasileño Vinícius, recordó que "su crecimiento ha sido enorme desde Solari, que hizo una gran apuesta sobre él". "Ha mejorado sus números año a año y está en un momento extraordinario como jugador", indicó.

Además, restó importancia a que con el afianzamiento de Pablo Barrios pueda haber un centro del campo de la cantera. "No me detengo en esos detalles, aunque puede coincidir que suceda. Busco lo que mejor posibilidades nos da en el partido. Entrenamos también con Llorente en el medio, con Correa; Morata volvió hoy al entrenamiento, Memphis volvió ayer... Tenemos alternativas a esa posición", expuso.

Sobre su plantilla, aseguró que "está mejor porque está jugando más en equipo". "Hemos regresado a esa posición de Koke en el medio que nos da más fluidez en el juego y que nos permitió transitar mejor desde el juego. Sufrimos defensivamente algo más, pero estamos intentando buscar ese equilibrio que todo equipo necesita para permitirse situaciones. No tengo ninguna duda de que el crecimiento de Mario va relacionado a lo que necesita el equipo, no a lo que necesita Simeone, y a partir de eso tienen más minutos. Como le digo a los jugadores, compromiso no tengo con nadie, solo con los rendimientos; los rendimientos, cuando son buenos, hay que acompañarlos, subrayó.

También desveló que espera de Reinildo. "Que nos tire un centro-gol, que pase de mitad de cancha y pueda triangular, que llegue al fondo y genere una situación de gol. Estamos en la búsqueda de que pueda crecer en ese aspecto; tiene fuerza, vitalidad... En Francia ha tenido esas situaciones y necesitamos ese aporte a todo lo extraordinario está haciendo defensivamente", expresó.

Por último, el 'Cholo' valoró el hecho de que este sábado vaya a convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Atlético, superando a Luis Aragonés. "Soy afortunado y tengo que ser extremadamente agradecido al club y a todos los futbolistas que han pasado por el equipo. Sin todas estas situaciones es imposible poder cumplir estos números", manifestó.

"Son números, pero van a agradecidos a todos los futbolistas, que son los que me han permitido poder desarrollarme, poder expresarme y poder cumplir este número de partidos, porque los números van relacionados con los resultados. Me han dado la oportunidad de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que me gusta, de seguir estando en el lugar en el que quiero estar y de seguir teniendo mucha ilusión", finalizó.