Veinte espacios alternativos de creación contemporánea de la capital expondrán a partir de este sábado en CentroCentro

Los espacios alternativos de creación contemporánea de la capital expondrán a partir de este sábado en la planta cuarta de CentroCentro, espacio del área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, bajo el nombre 'Todo lo demás. Un acercamiento a los espacios de creación contemporánea de Madrid'.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el objetivo es "acercar al público a los espacios de creación independientes de la ciudad, y de poner en relieve su valor artístico y social".

Para ello, CentroCentro ha invitado a cuatro de ellos [Amelie Aranguren (CAR-Centro de Acercamiento a lo rural), Andrea Pacheco González (FelipaManuela), Flavia Introzzi (Planta Alta), Ramón Mateos (Nadie Nunca Nada No)] a desarrollar un comisariado colectivo y concebir un proyecto expositivo y un programa público de actividades.

El equipo, a su vez, ha convocado a 20 espacios del total de 40 activos actualmente en Madrid, de naturaleza, escala y trayectorias muy diferentes. En 'Todo lo demás', cada uno ha sido entendido como un proyecto artístico con una dimensión estética y conceptual particular, a través del cual muestran su trabajo así como diferentes materiales --objetos, libros, piezas artísticas, herramientas-- que han formado parte de su programación o han sido creados expresamente para la muestra.

Participan en el proyecto veinte espacios muy diferentes entre sí como son Alimentación 30, Aparador Monteleón, CAR-Centro de Acercamiento a lo Rural, Casa Banchel, Espacio Afro, Espacio de Todo, #Ey!Studio, FelipaManuela, Institute for Postnatural Studies, Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística La Parcería (CCEDA), La Juan Gallery, marcablanca, Museo La Neomudéjar, Nadie Nunca Nada No, Omnívoros, Planta Alta, Proa, Salón, Storm And Drunk y Zapadores Ciudad del Arte.