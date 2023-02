Escudero censura la "falta de voluntad" del comité de huelga: "Duplicar lo que reciben es suficiente para desconvocar"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este miércoles el "esfuerzo importante" que ha hecho su departamento para poner encima de la mesa de negociación con el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria 55 millones de euros, duplicando de este modo el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria, y ha censurado la "falta de voluntad" de los profesionales en huelga.

"Duplicar lo que reciben con carácter general los médicos y pediatras de Atención Primaria creemos que es suficiente para poder realizar esa desconvocatoria", ha defendido el consejero madrileño después de que en la reunión de este miércoles se propusiera un montante de 55 millones de euros.

Durante un acto en el Hospital Clínico San Carlos, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que "el esfuerzo en mejorar la retribución ha sido importantísimo". "Hay un componente retributivo importante con un aumento desde los 23 millones de euros y la Consejería propuso duplicar esta partida, hasta llegar a los 55 millones de euros", ha defendido Escudero.

En concreto, se ofreció, según la Consejería, un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales; 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno; y 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas ó 200 euros.

Según ha destacado el consejero, el comité de huelga planteó la práctica desaparición del turno de tarde en los centros de salud de la región, "un planteamiento que no podemos aceptar". "Además, es algo que no responde a la voluntad de todos los médicos y todos los pediatras de Atención Primaria y sobre todo que es algo que no podemos permitir por los madrileños y que es una de las señas de identidad de la Sanidad madrileña, que es mantener AP abierta desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche", ha reseñado.

En esta línea y con "el esfuerzo en mejorar la retribución, que ha sido importantísimo", ha señalado que "hay otras fórmulas para optimizar los turnos de tarde de la AP pero desde luego nunca la supresión". "Entre ellas, ha citado los turnos deslizados, establecer otro sistema de cómo se ve a los pacientes y, sobre todo, lo que es un avance importante, con el nuevo sistema de agendas, porque ya establecemos cuáles son los topes en cuanto a número y tiempo por paciente", ha destacado.

650 FACULTATIVOS

Igualmente, ha destacado que más de 650 facultativos han mostrado su disposición a la Gerencia de Atención Primaria para realizar prolongaciones de jornada en su Centro de Salud u otro dentro de la organización y centralización de agendas que está desarrollando el Servicio Madrileño de Salud, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario importante, y ha recalcado que es "rontundamente falso" que se pueda hablar de "propaganda" en cuanto a estas ofertas, "con incrementos que se producen a todos los niveles".

"Yo creo que con todas esas medidas van encaminadas a lo que era la petición del sindicato. Nosotros vemos que cada vez que hay un avance y yo creo que la apuesta de la Consejería es una apuesta bastante importante, siempre nos encontramos con el rechazo del sindicato", ha lamentado.

Tras esta duodécima reunión en la que no se llegó a un acuerdo y más de tres meses de huelga, el consejero ha reiterado nuevamente que la Consejería está "muy bien representada" por los interlocutores actuales para rechazar su presencia en las negociaciones y ha recalcado que es el sindicato el que debe replantearse "dónde quiere llegar con esto", más con un seguimiento en los últimos días por debajo del 2%, excepto los miércoles coincidiendo con la manifestación.

"Hay voluntad total de llegar a un acuerdo por parte de la Consejería, hay respaldo presupuestario y se están dado todas las fórmulas para alcanzar ese acuerdo", ha zanjado el consejero, que ha subrayado que "ahora depende del sindicato que podamos seguir avanzando en esa negociación".