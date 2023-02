Los agentes forestales piden una mejora de condiciones y la apertura de un proceso negociador

Varias decenas de agentes agentes forestales de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para reclamar una mejora en sus condiciones laborales y la apertura de un proceso negociador con todos los sindicatos.

Convocados por CSIF y CCOO, estos agentes se han concentrado a mediodía en la madrileña Carrera de San Jerónimo, donde se ubica la sede de la Consejería, para reclamar la adecuación del estado de las oficinas comarcales en las que prestan servicio, la apertura de un nuevo proceso negociador con la Administración, la inclusión de este personal en el grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público o el apoyo y colaboración por parte de la Comunidad para que el Gobierno central admita su jubilación anticipada a los 60 años.

En declaraciones , el portavoz de CCOO, Miguel Ángel Luque, ha defendido la necesidad de que la Consejería que encabeza Enrique López abra una mesa técnica para tratar las condiciones de jornada y horario de estos profesionales, algo a lo que el Ejecutivo autonómico "se niega", según ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que las oficinas comarcales "no cumplen con las medidas" básicas de seguridad y salubridad, con casos de accidentes laborales que los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo, ha precisado.

En este sentido, Luque ha censurado la falta de un "compromiso" por parte de la Administración para disponer los recursos económicos necesarios con los que rehabilitar estos centros y que los agentes forestales puedan "realizar adecuadamente" sus funciones.

Por parte de CSIF, José María Bermúdez ha asegurado que la situación actual del colectivo es "insostenible" y ha añadido a las peticiones expresadas por el representante de CCOO la petición de incluir a estos trabajadores en el grupo B de empleados públicos, así como que la Comunidad apoye de una forma más proactiva y haga una "petición explícita" a la Administración central para que los agentes forestales puedan jubilarse a los 60, una edad en la que, subraya, estos profesionales no se encuentran en las condiciones idóneas para cumplir sus tareas de policía o participar en la extinción de incendios forestales.

Se trata de una competencia estatal, ha reconocido, ya cursada al Gobierno central por los sindicatos, pero que precisa de la colaboración de la Comunidad, la cual debe facilitar los datos de siniestralidad para incluir en el trámite y, además, puede secundar la petición "si realmente apuestan o no por esa jubilación anticipada".

SITUACIÓN DE "DESPROTECCIÓN"

Para Bermúdez, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid se encuentran en una situación de "desprotección" que se extiende, en consecuencia, a la propia naturaleza de la región, por lo que ha pedido al consejero, Enrique López, que atienda sus peticiones.

Precisamente sobre las críticas de López a CSIF por no haberse sumado al acuerdo de 2021 entre Administración y organizaciones sindicales, José María Bermúdez ha cargado contra los "incumplimientos" del mismo por parte de la Consejería, lo que motivó que este sindicato no rubricada el pacto tras haberlo hecho en 2018, ha explicado, y ha recordado que los acuerdos "afectan a todos los agentes, hayan firmado o no".

"Tenemos que denunciar que este acuerdo no funciona y pedir la apertura de una mesa negociación", ha apostillado el portavoz de CSIF, quien ha lamentado la "falta de seriedad" de la Administración autonómica.

Precisamente sobre esta protesta, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha asegurado que la situación de los agentes forestales de la región es "óptima" y ha reafirmado que desde el Gobierno Regional están "abiertos al diálogo".

Además, ha subrayado que el cuerpo de Agentes Forestales de Madrid es "el mejor retribuido de España" y el que cuenta con "un mayor número de efectivos por hectáreas de España".