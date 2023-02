Vox acusa al PP de crear el Grupo Mixto por "interés político"

El Grupo Municipal Vox, liderado por Javier Ortega Smith, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "crear un Grupo Mixto ilegal" por "interés político" para aprobar unos presupuestos y la ordenanza de Movilidad en un un caso de "transfuguismo y chanchullo".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la nulidad del Grupo Mixto --integrado por Luis Cueto, José Manuel Calvo y Marta Higueras-- tras el recurso interpuesto por Más Madrid, un fallo en el que habla de "transfuguismo" por parte de los ahora tres ediles.

Vox también presentó al TSJM un recurso solicitando la declaración de la nulidad de todos los actos en los que el Mixto haya intervenido, recurso que el Tribunal Superior ha desestimado en el mismo fallo.

"De nuevo teníamos razón: Almeida creó un Grupo Mixto ilegal y fraudulento por interés político para aprobar unos presupuestos condicionados por la izquierda y una ordenanza de Movilidad, el Madrid Central de 'Carmeida', de multas y prohibiciones. Transfuguismo y chanchullo...", recoge Vox en su tuit.

El TSJM avala la disolución del Grupo Mixto declarando que los cuatro concejales que abandonaron Mas Madrid adquieren la consideración de miembros no adscritos. "El soporte fáctico y jurídico en el que se asienta y fundamenta la supuesta instrumentalidad del partido político Más Madrid no guarda ninguna elación con el real y concreto supuesto que nos ocupa, que no es otro que un típico supuesto de transfuguismo", recoge el fallo.

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudiarán si procede recurrir la nulidad del Grupo Mixto. El Mixto, por su parte, ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo porque cree que "está en juego hacer política independientemente, sin ataduras de partido".