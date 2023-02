Torrejón organiza el 'Puente Deportivo' en los días no lectivos de febrero

Con el objetivo de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de Deportes, vuelve a poner en marcha el programa 'Puente Deportivo' en los días no lectivos, cuya próxima cita tendrá lugar este próximo viernes 24 y el lunes 27 de febrero, ha informado el Consistorio en un comunicado.

También, habrá 'Puente Deportivo' los días 31 de marzo y 10 de abril, coincidiendo la Semana Santa. Este programa está dirigido a menores de 4 a 14 años y se desarrolla en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.

Allí, los participantes realizarán diferentes actividades como escalada, slackline (deporte de equilibrio), retos por equipos, iniciación al deporte de orientación gimkana de patinetes o actividades acuáticas recreativas, entre otras supervisadas por monitores.

Los chavales tendrán que llevar ropa deportiva, el almuerzo de media mañana y también ropa de piscina (gorro, bañador, chanclas y toalla) para las actividades acuáticas.

El horario es de 9:00 a 14:00 horas y el precio es de 8 euros por día. Las inscripciones pueden hacerse hasta agotar plazas de forma presencial en el C. D. Joaquín Blume, C. D. Juan Antonio Samaranch o C. D. Londres, de lunes de domingo de 8:30 a 21:30 horas, o en el C. D. El Juncal, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

También se puede hacer de forma online a través de la plataforma https://aytotorrejon.deporsite.net/ para aquellos usuarios que ya estén dados de alta en ella.

"Este programa viene a complementar a las Colevacaciones, que tienen lugar en los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano. En este caso, se desarrolla en los días sueltos en los que no hay clase", señaló el alcalde, Ignacio Vázquez.

Además, el concejal de Deportes y Movilidad, José Miguel Martín Criado, ha señalado que "desde la Concejalía de Deportes intentan ayudar a las familias del municipio que tienen hijos en edad escolar a fomentar su vida laboral y familiar en los periodos en los que no hay clases; por este motivo se ha puesto en marcha el programa que se suma a la escuelas Predeportivas y Polideportivas, que tienen lugar en verano".