Enrique López pide por carta a Marlaska que refuerce la seguridad en el entorno del centro de menores de Batán

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que refuerce la seguridad en el entorno del centro de menores extranjeros no acompañados de Batán, así como en el resto instalaciones en la región.

En su misiva, López subraya que se trata de un asunto "que preocupa enormemente a los madrileños" y que tiene "unas consecuencias humanitarias importantes" que exigen "una reflexión profunda por parte de todos".

La carta, , se refiere a los recientes incidentes acaecidos en la zona del Batán, en la madrileña Casa de Campo, protagonizados, explica el consejero, "por una serie de menores extranjeros no acompañados", al tiempo que recuerda que la "inseguridad" que se desprende de ese centro "es responsabilidad del Ministerio del Interior".

"Creemos que estos menores merecen tutela, seguridad y respeto, de la misma forma que la sociedad madrileña demanda poder confiar en que el sentimiento humanitario y solidario que tanto la caracteriza, y del que somos representantes y partícipes", sostiene Enrique López en la misiva.

Por ello, el consejero madrileño ha trasladado al ministro la "preocupación" que le produce al Gobierno autonómico la "percepción social que se tiene" de los centros en los que se acoge a estos menores y que "nada tiene que ver con la gestión de los mismos", ya que "se rige por parámetros de cumplimiento normativo, integración social y eficiencia en su funcionamiento".

A juicio de López, dicha percepción "está relacionada de forma directa" con la política migratoria del Gobierno de España, del cual depende la responsabilidad de que lleguen a la Comunidad de Madrid menores no acompañados "en condiciones que impiden su devolución".

POLÍTICA MIGRATORIA DEL GOBIERNO

Esa percepción, insiste el consejero, está "muy relacionada" con la política migratoria y de control en fronteras del Gobierno central en general y de la Secretaría de Estado de Migraciones, que depende del Ministerio de Trabajo, y del Ministerio del Interior en particular, ya que es una competencia estatal, recuerda.

Enrique López subraya en su carta a Grande-Marlaska que la política migratoria de la Administración General del Estado "no está impidiendo la entrada ilegal de estos menores" y, en referencia a su reagrupamiento familiar, "no está obteniendo los frutos deseados", al ser ésta "la única fórmula válida que permiten los tratados internacionales" para su devolución a los países de origen.

Pese a no tener competencias en la materia, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior subraya que la Comunidad de Madrid "es perfectamente consciente" de su responsabilidad en cuanto al acogimiento de estos menores y garantiza su atención, acogida y tutela gracias a una red de centros que "sufren a diario la presión que provoca la falta de celo competencial del Gobierno central".

Por otro lado, López recuerda al ministro que la Comunidad está adoptando en el ámbito social y educativo una serie de medidas destinadas a "atajar el discurso de rechazo o cualquier atisbo de odio contra la población extranjera, ya sean menores o adultos".

"Esperamos la máxima colaboración e interlocución por parte de tu Ministerio, no sólo en lo relativo al problema que te he expuesto más arriba sobre el control de fronteras y políticas de retorno, sino también en lo referente a la seguridad de estos menores y a la percepción de seguridad que deben de ofrecer los centros que acogen a los menores extranjeros no acompañados", recalca la misiva.

Tras recordar que la Comunidad carece de competencias en la materia, López solicita a Grande-Marlaska un "esfuerzo" que contribuya a incrementar tanto la seguridad como la percepción de la misma en los entornos de los centros que albergan a estos menores, de manera que los vecinos de estos barrios "sientan una mayor protección y una mayor tranquilidad".

"Por todo ello, te pido que adoptes las medidas necesarias encaminadas a reforzar la seguridad de estas instalaciones, con una mayor presencia policial y todos aquellos instrumentos que la garanticen, en aras de una adecuada protección de estos menores y que no ofrezcan dudas al conjunto de la población", concluye la carta de Enrique López.