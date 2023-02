Madrid acoge este miércoles su "gran cita" del World Indoor Tour Gold como "referente internacional"

El Centro Deportivo Municipal de Gallur será el escenario este miércoles de la penúltima parada del World Indoor Tour Gold 2023, una "gran cita" deportiva que convertirá a Madrid en "referente internacional" y "capital mundial del atletismo", al recibir a "atletas top".

La prueba ha sido presentada sobre la pista del propio recinto deportivo, con la presencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la titular del Área de deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda; el presidente de la Real Federación Española de atletismo (RFEA), Raúl Chapado; y los atletas Cyréna Samba-Mayela, Chase Ealey, Yared Nuguse, Mohamed Katir, Jaël Sakura-Bestué, Mariano García y Lorea Ibarzabal.

"Tener a estos atletas top en Madrid es un privilegio. La cita llega en un momento increíble, por el nivel de los atletas españoles, además de que queda poco para el Europeo. Es posible organizar este evento gracias al esfuerzo de muchísima gente, también del Ayuntamiento, que sigue confiando en el atletismo", destacó Chapado durante el acto.

El presidente de la RFEA recordó que "en los últimos cuatro años se han batido dos récords del mundo" -la venezolana Yulimar Rojas en 2020 en triple salto (15.43) y el estadounidense Grant Holloway en 2021 en 60 metros vallas (7.29)-. "Cuando la organización es buena y se hacen grandes registros, los atletas quieren venir", celebró, antes de lamentar la baja del noruego Jakob Ingebrigtsen.

"Este año, iba a ser la gran estrella, pero ha pasado una enfermedad y no ha podido prepararse, aunque pidió venir. Es importante que campeones de ese nivel quieran estar en Madrid", agregó.

Chapado relató que la preparación del Mitin del World Indoor Tour Gold en Madrid "este año ha sido diferente", dado que en solo seis días la ciudad se ha convertido en "capital mundial del atletismo". Y es que también ha albergado, desde el 17 de febrero, "un histórico Campeonato de España" de pista cubierta y el 'Dynamic New Athletics' Matchup Sub-20, que se celebrará este miércoles por la mañana, también en Gallur.

"Habrá más de 140 atletas de más de 46 países (en el Mitin), 43 medallistas europeos o mundiales, vigentes campeones de Europa y del mundo. Han sido cinco eventos seguidos. Son seis días mágicos, en los que se deja un legado importante. Lo importante es que sigamos situando a Madrid entre los mejores eventos del mundo", advirtió.

Por su parte, Almeida reiteró que Madrid "quiere ser referente de grandes citas deportivas internacionales, y esta lo es". "Para Madrid es una oportunidad inmejorable, cuando queremos que la sociedad sea mejor, el camino más corto es el deporte", reflexionó.

En el turno de palabra de los atletas, el murciano Mohamed Katir confirmó que correrá el 1.500 en el Mitin del prestigioso World Indoor Tour Gold 2023. "Yo creo que podrá salir el récord de España, y por qué no intentar el récord del mundo, por qué no. Me muevo mejor con ritmos muy fuertes, si son ritmos lentos se me complica. A ritmo de récord del mundo o mitin funciono mejor", valoró sobre sus opciones en la prueba.

"En verano me gustaría ganar a Ingebrigtsen, es uno de mis objetivos. También estoy cerca de los récords de Europa, me gustaría mejorar mis marcas de verano, la más complicada será la de 1.500, que la veo casi imposible. Ese es mi objetivo, más que el Mundial. Con el bronce en el pasado Mundial, me di cuenta de que ganar una medalla vale más que un récord, pero sigo en el pensamiento de ir a por las marcas", expresó sobre sus metas en el Mundial al aire libre de Budapest, del 19 al 27 de agosto.

Tampoco se perderá la cita en Gallur el campeón de Europa y del mundo Mariano García, que confirmó que no estará en el Europeo 'Indoor' de Estambul, para centrarse en el Mundial de la capital húngara. "Lo he hablado con mi equipo de trabajo, el año pasado ya hubo tres grandes campeonatos, en dos de ellos me hice con el oro", rememoró.

"No es que menosprecie el europeo, pero me falta conseguir algo grande al aire libre, si queremos ir a todo, mi moto no está tan preparada para eso. La última semana tuve que pasar más por los fisios que por la pista, estaba reventado. Me gustaría ir a todos los campeonatos, pero soy un humano, no una máquina, si fuera un robot...", bromeó el murciano, que insistió en que no puede tirar "siempre a muerte".

El español reconoció que el Mitin de Madrid puede ser su "última competición" antes del Mundial. "Mañana saldremos al paso que nos pongan las liebres, e intentar mejorar el 1:45, el año pasado me quedé a nada, quiero bajar esa marca. Mañana arrancaremos la moto sí o sí", zanjó García.

Las atletas Sakura-Bestué e Ibarzabal también estarán en Gallur, quienes destacaron que el recinto madrileño es "muy buena pista". "Siempre me he llevado muy buenas impresiones. Quiero seguir disfrutando de la temporada y aprovechar el estado de forma en el que estoy", vigente campeona de España en 60 metros.

"Tengo ganas de competir aquí, en los dos últimos años he hecho marca personal. Tuve lesiones y no me terminaba de encajar las piezas del puzle. Pero este invierno he entrenado de manera individualizada y todo ha encajado de manera perfecta", manifestó Ibarzabal, que posee la segunda mejor marca española de 800 metros (2:01.00) y es vigente campeona nacional en esta distancia.

En el terreno internacional, Samba-Mayela confesó sentirse "bien" para competir en Madrid, donde espera correr "muy deprisa" por la morfología de la pista. Mientras que Nuguse va a por el récord del mundo en 1.500 metros en el evento que acogerá Gallur.