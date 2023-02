La exposición de Fórmula 1 de Madrid exhibirá por primera vez el coche del accidente de Grosjean en 2020

La exposición de la Fórmula 1 en Madrid exhibirá por primera vez en la historia el coche del grave accidente del piloto Romain Grosjean durante el Gran Premio de Baréin disputado en 2020, según un comunicado de la organización emitido este martes.

Los restos del monoplaza del equipo Haas que condujo Grosjean, que se partió por la mitad a gran velocidad y explotó instantáneamente, han estado guardados durante tres años, según el comunicado. Ahora, gracias a la "estrecha colaboración" entre el equipo y los productores de la muestra, los aficionados podrán experimentar y observar cómo quedó el coche, después de chocar contra el muro a más de 190 km/h durante su primera vuelta. Además, el piloto pasó hasta 28 segundos envuelto en llamas.

El chasis, que estará situado en una sala especialmente construida para la ocasión con el título 'Survival', irá acompañado de una gran instalación de vídeo que mostrará imágenes inéditas del accidente. Este martes también se estrena un cortometraje en el que Grosjean relata y comparte su recuerdo del terrible accidente.

"Desde mi punto de vista, fue un gran accidente, pero no me di cuenta del impacto ni de lo violento que fue desde fuera", confiesa el piloto en una entrevista para el equipo de la exposición en Madrid. "No me di cuenta hasta el día siguiente, cuando pedí a alguien que me enseñara cómo fue. Mi mujer estaba viendo la carrera con mi padre y mis hijos. Recordarán ese momento toda su vida. No eran más que espectadores que esperaban oír o ver algo...", expresó.

Grosjean tuvo que "romper el reposacabezas, golpeándolo con el casco" para salir y ponerse de pie en el asiento de su monoplaza, tras el fuerte impacto. "Me di cuenta de que tenía el pie izquierdo atascado en el chasis y tiré con todas mis fuerzas de la pierna izquierda. El zapato se quedó en el chasis, pero el pie se soltó y pude salir del coche", explicó.

"Eran 120 kilos de combustible más la batería: ambos estaban ardiendo. La célula de supervivencia está ahí para ti en caso de un gran impacto. Yo estaba intacto dentro del caparazón. El chasis sigue de una pieza, el halo está ahí y aparte de los daños y las quemaduras sigue como debería. Supongo que eso me salvó la vida", admitió en dicha entrevista.

Tras el incidente y el debate que generó en la competición, la exposición en Madrid está dedicada, según los productores de la muestra, "a los pioneros que, a lo largo de la historia de la Fórmula 1, se han sacrificado para mejorar la seguridad de este deporte".

La primera exposición oficial de Fórmula 1 del mundo se inaugurará el 24 de marzo de 2023 en el Recinto Ferial IFEMA Madrid. Desarrollada oficialmente en asociación con la Fórmula 1 y con un apoyo sin precedentes de la comunidad del automovilismo, esta exposición inmersiva contará con una amplia gama de piezas y donaciones de los equipos, expertos y personalidades más legendarios del deporte.

"La exposición combinará un espectacular diseño audiovisual, películas e imágenes inéditas, objetos de ingeniería y educativos, piezas escultóricas y coches icónicos para ofrecer una experiencia inolvidable a todo el mundo, desde los seguidores más ávidos hasta los aficionados más jóvenes y las familias", concluyó el comunicado.