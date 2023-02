Martínez-Almeida dice que no ha recibido aún contestación a la carta que envió a la ministra de Transportes por los problemas de Cercanías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha recibido aún contestación a la carta que envió este pasado jueves a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por los problemas en la red de Cercanías de Madrid.

"Le envíe una carta a la ministra de Transportes, y aún no me ha respondido", ha señalado el primer edil durante una entrevista en 'Telemadrid', , en la que ha recordado que "el Gobierno del PP dejó un plan de inversión de 5.000 millones de los que prácticamente no se ha visto un euro".

En la misiva, el regidor madrileño sostiene que "un transporte público de calidad constituye un factor clave para conseguir una movilidad eficiente y sostenible" y que "en el caso de Madrid, con 12 millones de desplazamientos diarios, es un elemento imprescindible para el normal desarrollo de la vida de la ciudad".

Por ello, ha trasladado a la titular de Transportes su "profunda preocupación por la situación del servicio de Cercanías que en las últimas semanas ha sufrido importantes incidentes que afectaron a decenas de miles de ciudadanos". Ha recordado que son "más de 230 incidencias en lo que va de año" con "trenes y andenes abarrotados y retrasos inaceptables".

Martínez-Almeida califica de urgente "ejecutar el Plan Integral de Mejora de Cercanías de Madrid 2018-2025 que contemplaba inversiones por 5.089 millones de euros y cuya ejecución resulta absolutamente imprescindible".