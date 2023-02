El Círculo de Empresarios de Majadahonda convoca una concentración por la "oleada de robos" en comercios

El Círculo de Empresarios de Majadahonda ha convocado este lunes por la tarde una concentración en la localidad ante la "oleada de robos" que aseguran están sufriendo los comercios situados en la zona centro de la localidad.

La concentración tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento y, según se recoge en la convocatoria, se realiza debido a la "gran oleada de robos que están sufriendo los negocios de Majadahonda". "Vecinos y empresarios de Majadahonda unidos por una ciudad segura", añade la organización en el cartel.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han indicado que mantienen abierta una investigación.

En declaraciones , uno de los comerciantes afectados por los robos, Mario Arias, dueño de la tienda Fotografiarte, ha relatado que los ladrones robaron en su local la madrugada del viernes al sábado y que sustrajeron efectos de productos de fotografía.

En este sentido, ha pedido a posibles compradores de estos productos que no compren productos robados para "no alimentar ese mercado negro" ya que al comprar equipos a "precios supuestamente tan baratos probablemente procedan de robos como el que he sufrido".

Arias ha relatado que los delincuentes entraron "directamente" a la tienda "a las cámaras más caras".

El propietario del local ha indicado que ha habido noches en las que los ladrones han entrado en varios comercios y que incluso ha habido restaurantes en los que han entrado en "dos semanas dos veces".

"AUTORES DETENIDOS"

Fuentes municipales han señalado que la Policía Local "trabaja en una excelente coordinación con la Guardia Civil".

"La preocupación del Ayuntamiento por estos sucesos es lógica y por eso el alcalde ha convocado esta semana la Junta Local de Seguridad, máximo órgano de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad con el fin de poner en común datos y actuaciones", han afirmado.

Así, han explicado que respecto a los robos "que se están produciendo en algunos comercios hay que señalar que muchos de los autores han sido detenidos en este y otros momentos" pero que "se les suelta a las pocas horas".

"De hecho, cuando el juez ha dictado orden de prisión para algunos de ellos, estos sucesos han descendido drásticamente", han apostillado.

Además, han indicado que las reuniones con comerciantes y hosteleros "son habituales" y son "conocedores" de esta situación.

PRESENCIA POLICIAL

Por otra parte, han explicado que la Policía Local ha incrementado sus efectivos en 12 agentes ya incorporados a la plantilla y se está en proceso de incorporar a otros 14.

"La presencia policial se ha incrementado también en la calle con dispositivos especiales y solo este pasado fin de semana había 5 patrullas más de las habituales en distintos puntos de la ciudad", han asegurado.

Respecto a esta situación, el sindicato de policía CPPM ha asegurado que comparte "la incertidumbre y malestar" del comercio majariego ante los "últimos acontecimientos delictivos que están alterando la paz y la convivencia en algunas zonas" de la localidad.

"La reincidencia de hechos delictivos contra el sector comercial tiene a nuestro colectivo preocupado, teniendo su origen, principalmente en un grupo minoritario, viejos conocidos de esta Policía Local cuya actividad delictiva se ha convertido en una forma de vivir. No temen la detención, que se ha producido ya en numerosísimas detenciones, ni siquiera su ingreso en prisión", han puntualizado desde el sindicato.

A su juicio, la solución al problema pasa por una "coordinación específica" entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, juzgados y políticas de seguridad.

"ESTRECHA COLABORACIÓN"

"Por nuestra parte hemos trasladado al concejal de área una propuesta para mejorar y reforzar los turnos de noche, el uso de medios tecnológicos para perseguir a los delincuentes y la personación del Ayuntamiento como acusación particular para solicitar el ingreso en prisión preventiva contra cuando se produzca la detención de alguno de estos sujetos", han aseverado.

Además, han resaltado que gracias a la estrecha colaboración de Guardia Civil y Policía Local, "se ha conseguido el ingreso en prisión de dos de ellos". "Con la ayuda de todos los sectores, conseguiremos devolver a Majadahonda la tranquilidad que siempre ha tenido", han concluido.