La Guardia Civil dice que tiene identificados a los autores de los robos en Majadahonda y los desvincula del edificio ocupado

La Guardia Civil tiene "perfectamente identificados" a los autores de robos y hurtos en la localidad de Majadahonda y desvincula estas actividades del edificio supuestamente ocupado en el municipio, según ha confirmado este lunes la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González.

A preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa celebrada en la Comandancia del Instituto Armado en Tres Cantos, González ha subrayado que, de acuerdo con lo que le han transmitido los investigadores, se ha identificado a los presuntos autores de estos "pequeños hurtos" a comercios, unos "hechos puntuales" que no responden a "una gran actividad delincuencial", si bien la delegada ha reconocido que comprende que la suma de ellos en el mismo entorno haga que los comerciantes estén "molestos".

Ante la convocatoria de una protesta este lunes en el municipio contra esta situación, la delegada ha asegurado que ni los comerciantes ni el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez, se han puesto en contacto con ella.

En cuanto a la relación que estos hechos pudieran tener con el edificio ocupado, Mercedes González ha negado este extremo y ha precisado que el inmueble no se encuentra oficialmente ocupado, ya que pese a los "reiterados contactos" de la Guardia Civil con la propiedad de la finca, ésta no ha presentado denuncia por lo ocurrido, por lo que "no se puede actuar todavía".