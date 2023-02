La exposición 'La casa como el reflejo de un espejo' podrá visitarse en la Sala Arte Joven hasta el 2 de mayo

La Comunidad de Madrid presenta en la Sala Arte Joven la exposición 'La casa como reflejo en un espejo', uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'Se busca comisario' del Gobierno Regional, que apuesta por nuevos modelos para facilitar el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, la muestra, ya abierta en la Sala ubicada en Madrid, podrá visitarse hasta el 2 de mayo con entrada gratuita. 'La casa como reflejo de un espejo', comisariada por Henan Xin, propone una respuesta en torno a la relación entre las personas y su casa, a través de diferentes y variados lenguajes artísticos.

Inspirado en el libro 'House as a Mirror of Self' de la autora estadounidense Clare Cooper Marcus, el proyecto reúne a una serie de artistas que exploran la expresión autobiográfica reflejada en sus entornos hogareños, a través de fotografías, instalaciones escultóricas y videográficas.

Desde lo físico hasta lo metafórico, la muestra se desarrolla en torno a tres espacios, "un primer ámbito en el que el conjunto de obras conforma un ambiente doméstico que ofrece al espectador un itinerario como si visitara una vivienda", que incluye obra de Javier Rodríguez Lozano, Paula Valdeón Lemus, Ana de Fontecha, María Chaves, Laura San Segundo y Alejandría Cinque.

Un segundo espacio, con obras de Verónica Vicente, Irene Cruz y Mario Guixeras, explora la conexión entre el ser humano y la naturaleza, el hogar de toda la humanidad. Por último, en el tercer espacio, Laura C. Vela y Xirou Xiao revelan "los complicados sentimientos que tienen los inmigrantes sobre los vínculos entre la casa y la raíz".

La exposición 'La casa como reflejo de un espejo' cuenta con un programa de actividades como un encuentro con la comisaria, visitas mediadas para grupos y varios talleres y performances a cargo de artistas relacionados con el proyecto.