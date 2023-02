Serrano acusa a Podemos de que querer convertir los centros de salud en sus "sedes"

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado este sábado a Unidas Podemos de querer convertir los centros de salud de la región en sus "sedes" así ha vaticinado el final político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones municipales y regionales del próximo 28 de mayo.

Así lo ha manifestado Serrano durante su intervención en el acto '99 logros, 99 días', celebrado en el centro cultural Juan Genovés de Aravaca y donde el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha dado el pistoletazo de salida a su precampaña electoral.

Serrano ha aseverado que el de la Sanidad "es un problema que tiene toda España y es un problema de que no hay médicos". "Aún así, Madrid tiene datos, no digo para sacar pecho porque la situación es complicada, pero dedicamos un 40% del presupuesto a Sanidad. Si hablamos de Atención Primaria, la media es de casi 9 días de espera... Madrid está en la media y hay comunidades que están mucho peor en las que no se convierten los centros de salud en sedes de Podemos", ha lanzado desde el escenario.

El secretario general de los populares en Madrid ha prometido que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "va a seguir defendiendo la Sanidad".

"CAPACIDAD, LIDERAZGO, GESTIÓN"

De Martínez-Almeida, Serrano ha destacado que "ha demostrado capacidad, liderazgo, visión y sobre todo cercanía, algo que se demanda mucho en municipios pequeños y puede parecer menos importante en grandes ciudades pero él es un alcalde cercano en los distritos y barrios cuando va a visitarlos".

Ha recordado que el mandato de José Luis Martínez-Almeida ha sido "muy complicado", porque a la pandemia se unió la gran nevada provocada por la borrasca Filomena, si bien "José Luis ha ido asentando las bases de una transformación después de cuatro años de volver un poquito al pasado, y ha recuperado el pulso que había perdido y merece que continúe".

"Habéis tenido una oposición que quería mataros políticamente y personalmente, habéis tenido unos supuestos apoyos que votaban más con la izquierda que con vosotros --Vox-- y habéis tenido un socio --Cs-- que por piedad cristina ahí lo vamos a dejar", ha lanzado.

Por ello, ha trasladado al primer edil capitalino que tiene "a todo el PP de Madrid" para arroparle y caminar "por esa gran mayoría que permita llevar a cabo ese proyecto de transformación definitiva para seguir situando a Madrid donde se merece, que está ya a la altura de las grandes capitales".

"O ALMEIDA O DELEGADA DEL SANCHISMO"

Alfonso Serrano ha planteado que en los comicios municipales del próximo 28 de mayo, la "alternativa es clara", o Almeida o la delegada del sanchismo --Reyes Maroto--, que no la delegada del Gobierno, que quiso serlo".

Ante esta situación, ha continuado, "la izquierda está muy nerviosa", ya que "cuando ve que va a perder el poder es capaz de hacer todo contra todos y de cualquier manera". "Podemos ya nos llama terroristas, a la presidenta (Ayuso) terrorista sanitaria. Ese es el nivel con el que tenemos que afrontar esta campaña y mientas ellos insulten nosotros seguimos gestionando", ha lanzado a continuación.

"El PSOE no merece nuestro voto porque no tenemos ni su respeto ni su cariño. Nos llaman chulos, insolidarios y lo han hecho con apoyo de los alcaldes socialistas. Han desprotegido nuestro Estado de Derecho cargándose el delito de sedición con el silencio cómplice de los alcaldes socialistas. Votar al PSOE el 28M es apuntalar a Pedro Sánchez, es favorecer a Sánchez y a Podemos, es dar oxígeno al sanchismo que está en sus últimas horas", ha lanzado a renglón seguido.

"Nosotros somos el PP de Madrid y somos la punta de lanza del PP en toda España y como partido tenemos que estar al lado de los alcaldes, de los candidatos. Nos quieren amedrentados, les gustaría que nos calláramos. Vamos a hablar de todo", ha finalizado.