Títeres, obras de teatro y conciertos componen la nueva edición de Teatralia con casi 30 espectáculos del 3 al 26 de marzo para público joven

El festival Internacional de Artes Escénicas, Teatralia, vuelve a la Comunidad en su 27ª edición con 29 espectáculos en 126 funciones sobre temas actuales, que se representarán por toda la región del 3 al 26 de marzo para un público infantil y adolescente y que incluyen diversas disciplinas como el teatro, la música o los títeres.

Así lo ha explicado la consejera de Cultura, Turismo y deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la directora artística del festival, Lola Lara, durante la presentación de Teatralia en los Teatros del Canal, uno de los escenarios del festival.

Entre los 29 espectáculos hay 14 montajes nacionales y 15 obras internacionales de 12 países, que sumarán un total de 126 funciones. De ellas, 76 serán en la ciudad de Madrid y 50 estarán repartidas por distintos municipios.

Así, la programación llegará a 37 espacios escénicos, 12 de ellos en Madrid capital (como Teatros del Canal, Centro de Recursos Educativos de la ONCE, La Casa Encendida, Réplika Teatro, Sala Cuarta Pared, Sala Mirador o Teatro de la Abadía) y 25 en diferentes municipios de la región.

Así, las funciones de Teatralia ofrecen una variedad de disciplinas, registros diversos, lenguajes expresivos diferentes, personajes que forman parte de la tradición y otros de nueva creación.

La consejera ha manifestado su "orgullo" ante el teatro que se representa en la región y ha valorado la "buena cogida" que tiene Teatralia en la comunidad educativa.

En este sentido, el programa incluye una campaña escolar, que consiste en 47 funciones que se representan en días y horario lectivos para que profesores y alumnos compartan la experiencia de asistir al teatro como parte de las actividades formativas.

"ESPECIAL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL"

La directora creativa del festival, Lola Lara, ha explicado que Teatralia es una reivindicación contra "el bullicio tecnológico en el que los niños y niñas están inmersos" y tiene la vocación de "generar un espacio de encuentro intergeneracional", contra la concepción de que es un programa "solo para niños".

Así, los temas tratados están "pegados a la realidad", como el cambio climático, el acoso escolar, la identidad y orientación sexual, las relaciones familiares o la inmigración.

Con esta intención integradora, el festival acogerá por primera vez siete espectáculos que prestarán "una especial atención a la discapacidad intelectual y la diversidad funconal", como 'Diario de un patito feo'.

ESTRENOS INTERNACIONALES

Entre los estrenos que trae Teatralia, que cuenta con obras procedentes de 12 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Dinamarca, Francia, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia), destaca 'El viaje del agua', una producción de la compañía londinense 'String Theatre' que, sin palabras, pondrá en escena una historia "conmovedora y profética", de criaturas que se enfrentan a fuerzas contra las que no pueden combatir.

Por su parte, 'Ballon Bandit' llega de Bélgica, sede de la compañía INTI Théâtre, que representará un solo de danza actual, con música de DAvid Bowie, pensado para niños de corta edad.

Por su parte, 'O Estado do Mundo', de la compañía brasileña 'Formiga Atómica', cuenta la historia de un niño de ocho años que inicia un viaje por un mundo invisible a sus ojos, marcado por la crisis climática.

Asimismo, el programa se completa con espectáculos que se estrenan por primera vez en la Comunidad, como 'Cubo', sobre dos personajes que consiguen vivir en armonía dentro de un cubo, o 'Pintamúsica', una experiencia sensorial y artística que consiste en crear una adaptación del cuadro 'Mujer y pájaros en la noche' de Joan Miró.

"NO IMPORTA MI SEXO Y TAMPOCO MI ORIENTACIÓN"

Al final de la presentación, el grupo 'Yo soy ratón', participante en el festival, ha ofrecido algunas de las canciones de su disco 'Canción protesta'.

"No juzgues mi aspecto mi raza o mi religión, no importa mi sexo y tampoco mi orientación. No importa mi color ni mi país natal", ha cantado Manu Rubio.

"Yo combino flores y rayas, calcetines con sandalias, no traigas tu vergüenza por aquí", es otro de los versos que conforman la obra de este grupo que se autodefine como defensor de los derechos de la infancia.

Así, en sus canciones han recordado que "el Estado, los adultos y la sociedad, tienen el deber de proteger a los niños y también a la diversidad".