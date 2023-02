La Gremial del Taxi reclama "celeridad" para el régimen sancionador a VTC

El presidente de la Gremial del Auto-taxi de Madrid, Alberto de la Fuente, ha tachado de insuficiente el número de inspectores y ha reclamado "celeridad" para que se apruebe el régimen sancionador a los vehículos de transporte con conductor (VTC).

"Tiene que ser lo suficientemente estricto para que nadie se salte la norma y que cuando pase, haya legislación para que se lleve a cabo la sanción correspondiente", ha expuesto en su comparecencia en la comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid este viernes.

Ha sostenido que, actualmente, cuando llega a los tribunales estos "se encogen de hombros" porque no hay una norma para "apoyar la interposición de la sanción".

Precisamente el régimen sancionador fue el protagonista del primer 'no' de Vox al Gobierno de la Comunidad de Madrid tras no admitirse sus enmiendas a los Presupuestos de 2023 --que nunca llegar al Pleno por tumbarse en Comisión--. Vox tumbó con la izquierda la tramitación en lectura única del mismo.

Para el presidente de la Gremial --asociación que no rechaza de frente el Reglamento del Taxi propuesto por el Ejecutivo regional-- se debería defender "al más débil" frente a los que "juegan sucio aprovechando vacíos legales", las VTC.

"Llevamos años exigiendo y casi mendigando la adecuación de reglamentos para que no abusen las VTC", ha insistido De la Fuente, quien cree que hay un "agravio comparativo" ante una norma que no termina de materializarse y "cuando las leyes llegan demasiado tarde es como si no llegaran".

Entiende que entre los puntos que deberían regularse se incluye que estas plataformas tengan "un precio mínimo" porque si no, pueden "tirarlos por los suelos", debajo de los de explotación, acometiendo una competencia desleal.

Por otro lado, ha solicitado al Gobierno autonómico que tenga en cuenta a aquellas personas que por cuestiones de movilidad no pueden "moverse en otro medio de transporte" como Metro y autobús.

Considera que personas, por ejemplo, que deben acudir a los hospital en taxi es de forma programada deberían contar con ayudas por parte de las administraciones.

"Cuando se hace propaganda cara a las elecciones, vemos que consecutivamente se hacen ofertas en abono de transporte público que dejan al margen a quien más lo necesita, quien no puede usar alternativas de transporte por su situación de vulnerabilidad, por ser mayor o por tener movilidad reducida", ha expuesto.

Por ello, ha reclamado que se despliegue un "bono o descuento" para estos casos porque estos usuarios son "muchísimos" que necesitan este "esfuerzo" del Ejecutivo regional.