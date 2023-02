El Madrid de baloncesto pasa con apuros y 'sin triple' ante un combativo Valencia en la Copa

El Real Madrid jugará una vez más unas semifinales de la Copa del Rey tras ganar, con apuros, al Valencia Basket (86-85) en el partido inaugural de cuartos de la Copa de Badalona, un duelo que llegó a dominar a placer (+16) y en el que terminó sufriendo y festejando el doble fallo final del 'taronja' Chris Jones.

Lo que parecía hecho mediado el segundo cuarto, no se selló hasta la última jugada. En ella, con ese 86-85 final en el marcador y 26,3 segundos por jugar, Chris Jones (20 puntos, máximo anotador del partido) no atinó ni afinó, falló en dos ocasiones y el palmeo final de Víctor Claver fue fuera de tiempo.

El Valencia Basket pudo culminar su remontada, desde el -16 de la primera parte, pero no fue así. Pagaron caro su mal arranque de partido, pues se hicieron con los tres últimos cuartos. El Real Madrid, demasiado lejos de su mejor nivel en este arranque copero, respiró con esos fallos de Jones y dio las gracias a Deck y Hezonja, los hombres que pese al aciago 5/27 en triples les dieron el billete a 'semis'.

Muchas dudas y tensión para un Real Madrid que se fue con una renta corta al descanso (41-34) a tenor de las sensaciones vistas en la primera parte. El triple sobre la bocina de Klemen Prepelic ajustó ese marcador para el Valencia, que llegó a perder de 16 puntos y, por momentos, parecía haberse ido del Olímpic antes de tiempo.

Pero la Copa no da tregua ni en el partido inaugural. Al Real Madrid le faltaba acierto desde el triple, algo compartido con los 'taronja'. En cambio, en el resto de apartados fueron mejores los de Chus Mateo, que no pudieron 'cerrar' el partido antes del descanso, y acabaron pagándolo con un sufrimiento tremendo extra.

La canasta inicial permitió al Valencia Basket verse arriba en el marcador, hasta una efímera remontada final, pero a base de los puntos de Chris Jones y de Jasiel Rivero (con dos jugadas de 2+1 consecutivas) el Valencia fue creyendo en la remontada y llegó a ponerse 2 abajo (60-58) tras canasta de Prepelic en el tercer cuarto. Ahí se abrió un nuevo partido.

Cuando el Real Madrid pudo imponer su ritmo y poner el foco en el juego interior, con Edy Tavares, Vincent Poirier y Guerschon Yabusele, además de aprovechar el acierto exterior de Mario Hezonja, las cosas le fueron bien al equipo blanco, que perdió a Sergio Llull en el primer cuarto, con posible esguince de tobillo.

El Valencia se obcecó en mejorar una defensa floja y estéril y al ataque llegaban exhaustos. Pero los cambios de Álex Mumbrú dieron sus frutos. Empezaron a buscar el juego exterior y la velocidad, entrando a la pintura tan solo con un inspirado Rivero; él solo contra el mundo. Pero el acierto, el recortar puntos y desventaja y el hacer soñar a los 'taronja' fue cosa de Chris Jones y Jared Harper.

Tan sólo tres triples había anotado el Real Madrid hasta empezado el último cuarto, cinco al final del choque. Algo que aprovechó el Valencia, que mejoró algo su porcentaje de acierto en el triple, para meterse en el partido. Pero la fórmula estaba clara; combinar esa electricidad exterior con la fuerza de un Rivero, dos veces 'MVP' del mes en la Liga Endesa, que iba a más.

EL VALENCIA NO CERRÓ LA REMONTADA

Así, a falta de 4:32 para el final del choque, provocaron un tiempo muerto del Real Madrid, con 77-75 en el marcador. Valencia Basket no se rindió, en una segunda parte donde se gustaron y pese a no disponer de los puntos de un Shannon Evans sin apenas minutos. No es el jugador anotador que ficharon en invierno del Betis.

Pero no hizo falta tener al mejor Evans, porque Jones lo suplió y con creces. Suya fue la canasta, tras no atreverse con el triple, que empató el partido a 79 a falta de 3 minutos exactos. El Madrid estaba tan perdido en este tramo de choque como el Valencia en la primera parte. ¿La diferencia? Que el tiempo se agotaba y los 'taronja' parecían llegar mejor a los minutos clave.

Harper, desde la línia de tiros libres, puso de nuevo a su equipo por delante (79-81). Pero las apariencias engañan y el Real Madrid, rey de Copas, tiró de oficio y de agallas, como las de Gabriel Deck para darle la vuelta a la tortilla con 5 puntos seguidos. Al final, la igualdad fue tanta que el Valencia Basket tuvo una última posesión para ganar y pasar, pero Jones, el mejor 'taronja', falló los dos intentos.