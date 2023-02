Cs abandona la coalición de Gobierno en Villalba ante la "deslealtad" de la alcaldesa y su denuncia por prevaricación

El portavoz de Ciudadanos de Collado Villalba, Bernardo Arroyo, ha anunciado la salida de su Grupo Municipal del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad ante la "deslealtad" de la alcaldesa, la 'popular' Mariola Vargas, que lo denunció a él y al ex director de Recursos Humanos por un "presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios", por un procedimiento de concurso de oposición de una plaza en el Ayuntamiento.

Arroyo ha calificado la actitud de la alcaldesa como "una burla constante a lo largo de esta legislatura, aprovechándose de las bajas médicas" de sus compañeros. A su juicio, se trata de una "trama orquestada" por Mariola Vargas para "para cargarse un proceso selectivo, manchando el prestigio de un tribunal compuesto por funcionarios de altísimo nivel, solo con la finalidad de atacarme a mí".

El portavoz de Cs se ha referido a la "limpieza" del proceso selectivo para afirmar que las pruebas se han desarrollado en condiciones de "completa normalidad" y que "no hay prueba alguna de la parcialidad del tribunal, más allá de meras apreciaciones y valoraciones subjetivas de la alcaldesa, tergiversaciones y falsedades que no se sostienen".

Arroyo ha asegurado que este proceso representa "la forma de hacer política de Mariola Vargas", caracterizada por "el enfrentamiento, la manipulación, la falta de transparencia y de escrúpulos".

Finalmente ha asegurado que la denuncia es un "capricho y conveniencia electoralista" del Grupo Municipal Popular. Además, ha añadido que el PP de Villalba, con seis concejales en una corporación de 25, está "poniendo los recursos municipales a su servicio, gastando el presupuesto de un año entero en solo cinco meses".

El Gobierno de coalición estaba formado por seis concejales del PP, con Mariola Vargas como alcaldesa, cuatro concejales de Ciudadanos y una concejala no adscrita, lo que sumaba un total de once ediles, frente a los 14 de la oposición. Tras la salida de Cs, el Gobierno local queda conformado por seis ediles del PP y la concejala no adscrita.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arroyo, que ocupaba la Primera Tenencia de Alcaldía, ha señalado que Cs "abandona con efecto inmediato" el Gobierno municipal "tras las recientes actuaciones de la alcaldesa, que constituyen una auténtica deslealtad".

RENUNCIA A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS

Por su parte, a través de un comunicado, el Ayuntamiento ha confirmado la salida de Cs del Equipo de Gobierno y ha explicado que los cuatro ediles --Bernardo Arroyo, Iván Pizarro, Sonia Arbex y José Colmenero-- han presentado su renuncia a las competencias delegadas y su abandono del equipo de Gobierno.

Asimismo, ha indicado que la renuncia se ha realizado "tras la denuncia" presentada por el Ayuntamiento el pasado viernes en el juzgado de Collado Villalba contra el primer teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, Bernardo Arroyo, y un ex asesor de este grupo municipal por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios. "Bernardo Arroyo fue apartado de todas sus competencias, hasta el esclarecimiento de los hechos denunciados", ha afirmado.

Además, asegura el comunicado que el pasado 19 de enero fue cesado el asesor de Cs, cargo de personal laboral eventual, que ocupaba el puesto desde principios de esta legislatura procedente del pacto de Gobierno entre PP y Cs.

"Estas actuaciones han venido determinadas por el procedimiento mediante concurso de oposición libre de una plaza de Técnico de Administración General, TAG, grupo A-1, proceso de selección que ha sido paralizado", detalla el Consistorio.

"CS, ROMPEDOR DEL PACTO"

"Las presuntas injerencias del exasesor de Ciudadanos, el procedimiento del concurso de oposición, que ha estado presente en todas las reuniones del Tribunal de Selección, a pesar de que no era miembro de este órgano, fueron puestas en mano de los servicios jurídicos municipales, que al final determinaron la presentación de la denuncia correspondiente", ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que Ciudadanos es "el rompedor absoluto del pacto de Gobierno" en Collado Villalba y que el Partido Popular "ha sido siempre fiel a este acuerdo", a pesar de las "muchas vicisitudes", como el "contacto que hubo a principios del pasado año entre CS y PSOE para una posible moción de censura".

Vargas ha destacado que las "presuntas irregularidades están ya en manos de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos". "El actual equipo de gobierno seguirá trabajando día a día para todos los vecinos, para mejorar todos los servicios públicos y para seguir avanzando en nuestra ciudad", ha asegurado.

DELEGACIONES

En lo que se refiere a las delegaciones tras la salida de Ciudadanos, Alcaldía, Urbanismo y Medio Ambiente, Mariola Vargas; primer teniente de Alcaldía, Educación y Cultura, Yolanda Martínez; Segundo teniente de alcalde, concejal de Promoción de la Ciudad, Infancia y Juventud, Comunicación y Participación Ciudadana, y Deportes, Adan Martínez; y concejal de Hacienda, Relaciones Institucionales, Seguridad Ciudadana, Circulación y Transportes, Patrimonio y Archivo, Recursos Humanos, Régimen Interior y Contratación, Miguel Aisa.

Las concejalías de servicios sociales, Familia, Mujer, CAID, Mayores y Cooperación al Desarrollo, Monchi Fernández; concejalías de Servicios a la Ciudad y Festejos, Carlos Sanz; y portavocía del Gobierno, Transparencia, Sanidad y Consumo, Voluntariado, Protección Civil, Estadística y Atención al Ciudadano, Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, Diana Barrantes.